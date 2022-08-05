Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем

Новости Беларуси. Берестовицкий район готовится принимать областной фестиваль «Дожинки-2022». Аграрии местных хозяйств планируют подойти к празднику с рекордным караваем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на полях района работают 65 зерноуборочных комбайнов, свыше сотни грузовиков, задействованы больше двух десятков зерносушильных комплексов. Если на прошлой неделе дожди тормозили уборочную кампанию, то первые дни августа выдались солнечными, жатва идет опережающими темпами.

В Берестовицком районе уже намолочено 24 тысячи тонн зерна, урожайность высокая – в среднем около 70 центнеров с гектара. Убрано 26 % площадей.