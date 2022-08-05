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Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем

05 августа 2022 14:42
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Новости Беларуси. Берестовицкий район готовится принимать областной фестиваль «Дожинки-2022». Аграрии местных хозяйств планируют подойти к празднику с рекордным караваем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на полях района работают 65 зерноуборочных комбайнов, свыше сотни грузовиков, задействованы больше двух десятков зерносушильных комплексов. Если на прошлой неделе дожди тормозили уборочную кампанию, то первые дни августа выдались солнечными, жатва идет опережающими темпами.

В Берестовицком районе уже намолочено 24 тысячи тонн зерна, урожайность высокая – в среднем около 70 центнеров с гектара. Убрано 26 % площадей.

Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем-1

Александр Курило, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома:
Очень порадовала в этом году такая культура, как озимый ячмень. С 570 гектаров мы намолотили порядка 3 700 тонн при средней урожайности 65 центнеров с гектара. В текущем году планируем расширить посевные площади под эту культуру до тысячи гектаров. В этом году наш район встречает областной фестиваль-ярмарку «Дожинки-2022», поэтому я думаю, что к этому мероприятию мы подойдем с хорошим урожаем, а может быть даже и с рекордным.

Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем-4

# Уборочная кампания # общество # Александр Курило # Фотофакт

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