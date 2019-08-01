Известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле

Новости Беларуси. Известный светодизайнер Сергей Сизый рассказывает белорусам, что такое светодизайн, как он меняет мир вокруг нас и как с помощью средств светового дизайна преобразить городскую среду. Цикл лекций стартовал в родном для дизайнера Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сизый, светодизайнер:

Время не стоит на месте. Сегодня просто утилитарного освещения дорог, улиц недостаточно. Потребности населения возросли, и нам хочется видеть не просто освещенный вечером город, а хочется видеть его красивым. Но все это нужно делать профессионально, чтобы наши города не превратились в Лас-Вегас: не были яркими хаотическими пятнами. Как раз это и есть работа светодизайнера.