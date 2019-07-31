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От «Минск Мир» до Воронянского теперь можно доехать без пересадок

31 июля 2019 17:41
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Новости Беларуси. Изменения в графике движения транспорта. Теперь из микрорайона «Минск Мир» до улицы Воронянского можно будет доехать без пересадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От «Минск Мир» до Воронянского теперь можно доехать без пересадок-1

В будни автобус № 4Д будет курсировать с 07:00 до 20:00. Одновременно на автобусе № 4 сократиться число рейсов.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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