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1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды

01 августа 2019 07:17
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Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так и на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды-1

А также повысить доступность лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями, решить проблемы пожилых граждан и людей с инвалидностью при пользовании общественными местами. Особое внимание – безопасности.

1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды-4

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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