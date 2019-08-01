1 августа в Беларуси вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды

Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так и на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Они призваны помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве благодаря удобному расположению тактильных указателей как в помещениях, так и на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А также повысить доступность лифтов для пассажиров с ограниченными возможностями, решить проблемы пожилых граждан и людей с инвалидностью при пользовании общественными местами. Особое внимание – безопасности.