Известный коллектив из Сербии обратился к белорусской молодёжи

Идея послания возникла неслучайно: народ Косово хорошо знает, что такое война и геноцид. Многие из ребят, входящих в состав ансамбля, их семьи застали самое страшное время в истории своей страны. Сегодня они об этом говорят открыто.

Разве вы не поняли, что многие из нас смотрят на Беларусь с уважением за то, что вы находили в себе силы десятилетиями ухаживать за своей страной, отстаивать свое достоинство и суверенитет?! Неужели вы бы действительно хотели жить в грязных, неухоженных городах, работать в проданных фабриках у олигархов? Разве не видите, во что превратили Украину? Разве не видели развал Сербии после «оранжевой революции» в 2002 году?

Мы видели, что некоторые из вас вернули стипендии своего государства. Разве вам было бы приятнее получать стипендии из рук тех, кто омыл руки кровью в наших деревнях и в городах Сербии, а также и на просторах Ирака, Ливии, Сирии?