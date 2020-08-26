Известный коллектив из Сербии обратился к белорусской молодёжи
Новости Беларуси. Обращение к белорусской молодежи. Его авторы – участники известного фольклорного коллектива «Косовские пионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея послания возникла неслучайно: народ Косово хорошо знает, что такое война и геноцид. Многие из ребят, входящих в состав ансамбля, их семьи застали самое страшное время в истории своей страны. Сегодня они об этом говорят открыто.
Разве вы не поняли, что многие из нас смотрят на Беларусь с уважением за то, что вы находили в себе силы десятилетиями ухаживать за своей страной, отстаивать свое достоинство и суверенитет?! Неужели вы бы действительно хотели жить в грязных, неухоженных городах, работать в проданных фабриках у олигархов? Разве не видите, во что превратили Украину? Разве не видели развал Сербии после «оранжевой революции» в 2002 году?
Мы видели, что некоторые из вас вернули стипендии своего государства. Разве вам было бы приятнее получать стипендии из рук тех, кто омыл руки кровью в наших деревнях и в городах Сербии, а также и на просторах Ирака, Ливии, Сирии?
Да, говорят, что большое видится на расстоянии. Тогда приходите и посмотрите на вашу ситуацию из наших разбитых, оккупированных деревень, из проданных фабрик, из наших монастырей XIV века, обнесенных сегодня колючей проволокой и тогда, надеемся, вы все поймете.
С любовью, верой и надеждой – из сердца Сербии с Косово и Метохии!