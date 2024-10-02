Где больше всего не хватает рабочих рук? Назвали топ востребованных специальностей в Беларуси

Григорий Азаренок, политический обозреватель: Что нам говорит статистика? Что востребовано, что не востребовано? Куда идет молодежь? Какие ниши не добирают? Какие перебирают?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Максим Флоринский, начальник главного правления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня на рынке труда отмечается рост потребности нанимателей в кадрах. Инженерные профессии находятся в топе. В топе у нас сфера промышленности, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Сегодня страна нуждается во врачах, медицинских сестрах, водителях, швеях. Направления развиваются, рук действительно не хватает. Поэтому необходимо переориентироваться как в производственной части… По рабочим профессиям около 70 % в банках вакансий заявлено.

Григорий Азаренок:

То есть имеют место слухи, что, может быть, дружественный страны Центральной Азии поделятся с нами рабочими? Это правда?

Максим Флоринский:

На сегодня Республика Беларусь перестроилась, идет в ногу со временем. Мы ввели новое направление. С 2023 года у нас есть перечень, по которому трудоустраивается иностранная рабочая сила (рабочий туризм), где наниматель может пригласить к себе иностранного гражданина, он трудоустроится. В течение трех дней с момента трудоустройства наниматель проинформирует о том, что к нам приехал иностранный гражданин. Раньше для этого нужен был месяц.