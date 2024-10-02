В стабфонды заложат 120 тыс. тонн продукции – задействованы более 40 хранилищ

Дары наших полей и садов позволяют полностью обеспечить белорусов сельхозпродукцией, сформировать стабилизационные фонды, а также закрыть потребности в переработке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого у населения и сельхозпредприятий закупается более 45 видов отечественного сырья. Это яблоко, груша, слива, алыча, вишня, виноград. Часть продукции хранится в стабфондах для того, чтобы обеспечить поставки в период межсезонья. Этим занимается более 40 хранилищ по всей стране. План по закладке в стабфонды в 2024 году – более 120 тысяч тонн плодоовощной продукции.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:

Перспективы внутреннего рынка развития – это в первую очередь стабильность. Дальнейшее – это, конечно же, развитие сектора производства в первую очередь, расширяя линейку производимых товаров. В дальнейшем это создание маттехбазы, способную сохранить эту продукцию в межсезонный период. И способную ее переработать и в более широком ассортименте предложить на розничных торговых прилавках нашей страны.

Консервная отрасль ежегодно перерабатывает около 80 тысяч тонн сырья. В 2024 году предприятия страны увеличили заготовку ягод. Например, брусники запасли в четыре раза больше, чем в прошлом году.