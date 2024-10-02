Белорусскую брокколи выращивают под Щучином – побывали на предприятии

Беларусь должна обеспечивать себя продукцией собственного производства, особенно актуален вопрос в период попыток Запада влиять на нашу экономику. Урожай брокколи собирают в хозяйстве под Щучином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обеспечить внутренний рынок востребованной импортозамещающей продукцией – такую задачу поставили перед собой местные аграрии. Объемы производства необычной для наших широт капусты позволяют закрыть потребности внутреннего рынка и отправлять товар на экспорт. Как заморский овощ получил белорусскую прописку, расскажет Алена Жиборт.

На аграрный эксперимент на этом предприятии решились всего четыре года назад. В этом сезоне соберут порядка 600 тонн. На щучинских полях для капусты создают максимально комфортные условия. Так, компания из Щучина заняла свободную нишу и стала единственной в стране, где выращивают необычную для наших широт капусту в промышленных масштабах. Собирать урожай помогают местные жители.

С поля овощи везут на завод. Сразу после разгрузки они попадают в специальную камеру, где примерно в течение 40 минут охлаждаются до +2 градусов.

Наталья Бодак, заведующая складом предприятия по выращиванию шампиньонов и сельскохозяйственных культур открытого грунта:

Мы убираем лишние листики, убираем ножку до 5 сантиметров, и начинается упаковка в термоконтейнер, в термоконтейнер мы укладываем по 8 килограмм, дальше засыпаем чешуйчатым льдом для сохранности брокколи, чтобы она красивая зеленая поступила на прилавки, и паллетируем, сразу отправляем на отгрузку.