Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро

Новости Беларуси. На финишной прямой. Первые 4 станции новой линии метро в столице планируют открыть в 2020 году 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительные работы завершаются на станции «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так к концу декабря 2019 года закончат отделку помещений на «Вокзальной». На «Площади Богушевича» уже установили эскалаторы, а «Юбилейная» украшена гранитной и мраморной плиткой. Пробные поезда по новым станциям пустят в январе 2020 года.