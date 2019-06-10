Прямой эфир

Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро

10 июня 2019 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На финишной прямой. Первые 4 станции новой линии метро в столице планируют открыть в 2020 году 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Известно, когда откроют 3-ю линию минского метро-1

Строительные работы завершаются на станции «Площадь Богушевича», «Ковальская Слобода», «Вокзальная» и «Юбилейная площадь». Так к концу декабря 2019 года закончат отделку помещений на «Вокзальной». На «Площади Богушевича» уже установили эскалаторы, а «Юбилейная» украшена гранитной и мраморной плиткой. Пробные поезда по новым станциям пустят в январе 2020 года.

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину
10 июня 2019 18:11

МВД: Мы создали интернет-ресурс, который ориентирован на оказание прямой помощи конкретному гражданину

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»
10 июня 2019 16:42

Рахманов: «Авторитетно мнение у тех, кто силен. Значит, нам надо усиливаться. В первую очередь, экономически»

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа
10 июня 2019 16:30

«Нужно ставить перед собой максимальные цели». Дарья Домрачева наградила лучших учащихся минского колледжа