Россия не исключает попытки переброски Киевом диверсантов в Беларусь

В последнее время ощутимо изменилась риторика со стороны представителей «белорусских националистических формирований», которые задействованы в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал в среду, 29 марта, заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин, приводит его слова ТАСС. Представитель российского МИД обратил внимание, что в этих формированиях зреют планы использовать боевой опыт для свержения действующей власти в Беларуси. Галузин подчеркнул, что эти планы активно поддерживаются украинскими властями и их кураторами из стран Запада. Потому не рассматривать возможность переброски диверсионных групп на белорусскую территорию нельзя, подытожил замглавы МИД Российской Федерации.

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