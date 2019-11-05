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Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор

05 ноября 2019 14:45
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Новости Беларуси. Редкое явление успели запечатлеть астрономы-любители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор-1

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор-3

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор-5

Обычно снять на видео такие сюрпризы природы в городе непросто, но в этот раз повезло. В просветах на ночном небе, которые длились менее часа, можно было разглядеть яркую вспышку, которую многие сравнили с фигурой бегущего слона.

Кто-то принял за НЛО. Над Минском пролетел метеор-8

Метеоры были замечены не только в столице, но в других городах. Некоторые из них сияли почти минуту.

Последние такие явления в небе над Беларусью любители зафиксировали в сентябре. Многие приняли необычное свечение за НЛО.

# Астрономия # общество # Фотофакт

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