Прямые телефонные линии: как администрация решает проблемы граждан?

Новости Беларуси. Традиция выходного дня. Второй год по субботам по всей стране с 9:00 до 12:00, на связь с жителями страны выходят руководители самого разного уровня в администрациях районов и городов. Специалисты отмечают, звонков стало меньше. Больше всего вопросов, как и прежде, касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. В том числе и в Сенненском районе.

Валентина Назарова, житель города Сенно:

У нас стенка эта вся промерзала, в спальне, в зале. Промерзала. Детки маленькие были, болели постоянно. И зимой даже наледь была, лед по углах. Чорныя вуглы были.

И так фактически с момента заселения. 30 лет каждую зиму с холодом боролась семья Назаровых. Валентина Григорьевна вспоминает: вечером клала под елку детям яблоки, а утром они покрывались льдом. Боролись с проблемой долго. И, наконец, их услышали на «прямой линии».

Иван Назаров, житель города Сенно:

Первоначально утеплили только первый этаж, потому что не было средств на остальную часть. А года через два или полтора полностью сделали капитальный ремонт дома. Сейчас живем без проблем.

А жители Богушевска буквально полгода обрывали телефонные провода всевозможных служб. Даже дозвонились на «прямую линию» в Витебский облисполком. Проблема общая – машина «скорой помощи», которая обслуживает 8 тысяч человек, задействована в работе круглосуточно, и понятно, что свой технический ресурс она практически исчерпала.

Андрей Козлов, водитель машины скорой медицинской помощи:

Ей уже было 11 лет почти, она ломалась часто, ржавая. Ну, как бы свой моторесурс она уже исчерпала. Часто ломалась, поэтому хотели, чтобы нам дали новый автомобиль.

Автомобиль через полгода с момента первого обращения выделили. Теперь предстоит подготовить машину к работе и оснастить оборудованием. В первый рейс она выйдет на следующей неделе. Об этом люди узнали, позвонив на «прямую линию» в райисполком.

Количество звонков, как отмечают в райисполкоме, даже в сравнении с прошлым годом снизилось едва ли не в 3 раза. За полтора месяца сюда позвонило не больше десятка местных жителей.

Зоя Фомина, заместитель председателя Сенненского райисполкома:

Вопросы, которые нам задают обратившиеся граждане, они для нас как предмет для того, чтобы мы обсуждали, действительно наболевшие проблемы знали, знали те вопросы, которые волнуют наших граждан, и тут же мы могли помогать, включаться в решение той или другой задачи. Есть вопросы, которые можно решить в одночасье. Есть вопросы, которые находятся у нас на контроле. И даже есть вопросы, которые находятся на длительном контроле. Это действительное серьезное подспорье в нашей работе.

Общение представителей власти и народа продолжится и дальше. Традиционно на вопросы жителей в администрациях городов и районов ответят уже в следующую субботу, с 9 до 12 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.