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Негодования белорусских ИП: теперь торговать надо по цивилизованным правилам

13 февраля 2016 16:40
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Новости Беларуси. Всю информационную неделю в Беларуси обсуждали положение индивидуальных предпринимателей. В Правительстве выслушали пожелания и претензии представителей бизнеса. Они негодуют из-за введения более цивилизованных подходов к торговле импортной одеждой. Белорусские ИП боятся потерять свою прибыль из-за правил, по которым уже давно работают их европейские коллеги.

Валерий Козыро один из старейших покупателей Комаровки. Оазис  частной торговли менялся на его глазах. По внешнему облику - рынок, по сущности остался - базаром.

Валерий Козыро, покупатель:
Наверное, не ушли от 90-х годов. Если помните 90-е годы, был, так сказать, беспредел. Мне кажется, они не ушли с этого времени.

Теперь  торговать надо по цивилизованным правилам. С сертификатами на заморские вещи. Так же, как в странах, где и закупают отечественные торговцы свой товар. А из-за этого у белорусских ИП – ЧП. Лавочка сверхприбыли закрылась.

Михаил  Ковалёв, декан экономического факультета БГУ:
Четко были все предупреждены. И даже сейчас идет еще какой-то диалог. Можно посмотреть, как радикально поступили в этом случае в Москве. Просто бульдозером снесли и все.

А вот белорусские власти сертификацию заграничной одежды по просьбе ИП откладывали несколько раз. Предприниматели ссылались на небольшие доходы. И за полтора года из челночных штанишек бизнесмены так и не вылезли.   

Стремления вкладывать средства в цивилизованную форму торговли не наблюдается, деньги тратятся на другое. Вот, например, в таком коттедже живут родители одного из брестских предпринимателей.       

А это уже улицы другого приграничного города – Гродно.  Говорят, что особняки  здесь строятся, также бойко, как идёт торговля на местных  рынках. Большинство обитателей  элитного квартала – бизнесмены средней руки.  Заметно, что не бедствуют и столичные трудяги рыночных прилавков да киосков. В кошелёк никто не заглядывает, но, наверное, такие машины покупают не на последние деньги.                                                             

Минчане:
Хочется спросить: кто вы, люди?

Привыкли все себе в карман ложить. А сейчас надо налоги платить. Конечно, они построили коттеджи, купили машины, дети обеспечены квартирами.

Михаил  Ковалёв, декан экономического факультета БГУ:
Они же больше ничего не умеют. Они когда-то были учителями, когда-то были инженерами, а сейчас умеют только торговать.

Проще всего остаться в легальном рыночном бизнесе - это торговать товарами отечественного легпрома. Ведь кому, как не предпринимателям, хорошо известно, что своя рубашка ближе к телу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Михаил Ковалев # Валерий Козыро

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