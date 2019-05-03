Прямой эфир

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото

03 мая 2019 10:15
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак приготовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Чтобы их приготовить, нам понадобятся: слоеное бездрожжевое тесто, брокколи, сыр фета, лук, чеснок, яйца, соль и мускатный орех.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-1

В кипящую воду отправляем брокколи и варим 5 минут. Когда приготовится капуста, оставляем её остывать.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-4

Лук и чеснок измельчаем. На оливковом масле поджариваем сначала чеснок и потом присоединяем к нему лук. На среднем огне хорошо прожариваем.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-7

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-9

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-11

Брокколи разминаем немного вилкой. Добавляем 250 граммов сыра фета и перемешиваем начинку.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-14

Яйцо взбиваем венчиком и отправляем к начинке. Посыпаем измельчённым мускатным орехом.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-17

Лук с чесноком должны немного остыть. А далее присоединяем всё к начинке.

500 граммов бездрожжевого теста разминаем, раскатываем и нарезаем квадратиками.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-20

Кладём начинку на самый край и заворачиваем небольшими рулетиками.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-23

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-25

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-27

Откладываем их швом вниз.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-30

Взбиваем 1 яйцо и смазываем им наши пирожки.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-33

Противень предварительно разогреваем в духовке на 190 градусов.

Аккуратно выкладываем пергаментную бумагу и следом пирожки, оставляя между ними небольшое расстояние.

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-36

Достаточно 20 минут и пирожки готовы!

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото-39

Приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Татьяна Бородкина # Рецепты # Рецепты # Татьяна Бородкина # Кулинарная рубрика Татьяны Бородкиной

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