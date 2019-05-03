Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня на завтрак приготовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Чтобы их приготовить, нам понадобятся: слоеное бездрожжевое тесто, брокколи, сыр фета, лук, чеснок, яйца, соль и мускатный орех.

В кипящую воду отправляем брокколи и варим 5 минут. Когда приготовится капуста, оставляем её остывать.

Лук и чеснок измельчаем. На оливковом масле поджариваем сначала чеснок и потом присоединяем к нему лук. На среднем огне хорошо прожариваем.

Брокколи разминаем немного вилкой. Добавляем 250 граммов сыра фета и перемешиваем начинку.

Яйцо взбиваем венчиком и отправляем к начинке. Посыпаем измельчённым мускатным орехом.

Лук с чесноком должны немного остыть. А далее присоединяем всё к начинке. 500 граммов бездрожжевого теста разминаем, раскатываем и нарезаем квадратиками.

Кладём начинку на самый край и заворачиваем небольшими рулетиками.

Откладываем их швом вниз.

Взбиваем 1 яйцо и смазываем им наши пирожки.

Противень предварительно разогреваем в духовке на 190 градусов. Аккуратно выкладываем пергаментную бумагу и следом пирожки, оставляя между ними небольшое расстояние.

Достаточно 20 минут и пирожки готовы!