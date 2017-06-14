Изотоники, зефир с пребиотиками и яблочные чипсы: какую еду белорусам предлагают ученые

В институтах Национальной академии наук вот уже более 10 лет занимаются разработкой правильного и здорового питания.

Новости Беларуси. Яблочные чипсы, зефир с пребиотиками, изотонические напитки для спортсменов и консервы из пресноводной рыбы. Это лишь некоторые из полезных продуктов, которые сегодня белорусам могут предложить наши ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что ученые могут подсказать рецепт успеха производителю.

Но он по-прежнему «один за всех». Лишь благодаря такому прибору можно получить комплексный анализ муки. Какой формы будет изделие и что станет с мякишем? За эти свойства отвечает белок. А вот как быстро хлеб почерствеет и будет ли крошиться? На эти вопросы уже ответит углеводно-амилазный комплекс. А ведь мука – основа качественного хлеба.

Светлана Пашук, ведущий специалист республиканского унитарного предприятия «Белтехнохлеб» Национальной академии наук Беларуси: Это прибор, который используется в Беларуси уже порядка 6 лет.

Светлана Пашук:

Если мука обладает повышенными хлебопекарными свойствами, мы даем рекомендации, которые позволят улучшить качеству хлебобулочных изделий.

Когда-то такой прибор был один на всю Беларусь. Сегодня – лишь считанные экземпляры.

Пицца, блины, бисквит, хрустящие булочки и хлеб – для каждой из этих кулинарных радостей мука нужна своя. Качественная, а главное – полезная. Кстати, именно на пользу ставку делают наши ученые. А потому и работают над правильным рационом белорусов уже не один год.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Молочные продукты, хлебные и кондитерские изделия. Разработкой здорового питания этот институт занимается уже более 10 лет.

Причем продукты предназначены и для детей, и для беременных, и для спортсменов.

Уже научно доказано, что калорийная пища ускоряет процессы старения и увеличивает риск возникновения болезней. Наши ученые предлагают: для повышения «градуса полезности» сахар в кондитерских изделиях заменят, в соки, консервы, мясо и молоко добавят свой бонус. Вот и получаются натуральные, полезные и обогащенные продукты. Но вкусно ли? – интересуемся.