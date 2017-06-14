Предприятие простаивает: как доказать вину работника или нанимателя?

Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Если простой случился по вине работника? Например, сломался станок и виноват работник, и цех простаивает целый день или неделю.

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Приказом нанимателя создаётся комиссия. Комиссия должна изучить ситуацию, в чём причина. И комиссия делает заключение, определяет, кто виновен.

Действительно ли, в какой степени виновен работник, и какое он несёт наказание.

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Дело в том, что при простое возникает только два виновника: либо это – наниматель, либо это – сам работник, либо какие-то другие обстоятельства, внешние факторы, например, стихийное бедствие.

А как работнику доказать, что наниматель виноват?

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Наниматель, с учётом Трудового кодекса, обязан предоставить ему работу, с учётом его профессии и квалификации.

Согласно статье 55 Трудового кодекса, он должен рационально использовать труд работника.

89-ая статья Трудового кодекса указывает, что он должен организовать труд так работника, чтобы тот выполнил соответствующую норму выработки. Априори, если наниматель не выполняет данные обязательства, предусмотренные Трудовым кодексом, то здесь есть и его вина. О чём говорит 71-ая статья Трудового кодекса? Что вина – доказывает то, что наниматель выплачивает за простой две трети ставки.