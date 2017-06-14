Засчитывается ли работникам трудовой стаж на простаивающем предприятии?

Новости Беларуси. Учитывается ли при расчёте пенсии время простоя предприятия, рассказали в программе «Открытый разговор».
Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Стаж идёт.
Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Это его рабочее время, идёт. Тут, единственно, попадают особые категории работников, например, работающих в особых и вредных условиях труда. Понятно, что во вредных условиях труда – мы здесь простой в стаж включить не можем.