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Изменился размер штрафа за безбилетный проезд. Рассказываем, от чего будет зависеть сумма

13 февраля 2018 11:10
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С 31 января 2018 года в Минске изменился штраф за безбилетный проезд. Теперь он не фиксирован, как это было ранее, а может варьироваться (от половины до одной базовой величины). 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник юридического управления ГП «Минсктранс» – Регина Иванникова и начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс» – Юрий Давидович.

Какие изменения в штрафе появились за безбилетный проезд?

Регина Иванникова, начальник юридического управления ГП «Минсктранс»:
С 31 января внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный Кодекс об административных правонарушениях. Существующий размер штрафа с 31 января 0,5 до 1 базовой величины за безбилетный проезд в городском пассажирском транспорте.

Безбилетный пассажир, который признал свою вину в совершении административного правонарушения, то есть за безбилетный проезд, и готов оплатить, понести административное взыскание, административный протокол не составляется, выносится постановление и в данном случае применяется низший предел размера штрафа – 0,5. Это штраф, который можно оплатить или на месте, или в течение одного месяца. Если в течение одного месяца вы не оплатили данный штраф, то добавляется еще две базовых величины.

Если человек не признает свою вину, составляется протокол об административном правонарушении должностным лицом, органа которого ведет административный процесс. Потом человек приглашается для ведения административного процесса, выносится постановление и все идет в том же процессе, как и было ранее.

Правда ли, что у каждого контролера есть видеорегистратор? Как отличить контролера?

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
У каждого контролера присутствует видеорегистратор, с материала которого можно предъявить для розыска в органы внутренних дел.

Изменился размер штрафа за безбилетный проезд. Рассказываем, от чего будет зависеть сумма-1

Отменено ношение жилетов у контролеров городского общественного транспорта. Поверх одежды у контролера есть бейдж, два технических предмета – это видеорегистратор и терминал контролера для проверки электронных проездных билетов, и основной документ, который подтверждает право на составление протоколов на привлечения безбилетных пассажиров к ответственности. Это удостоверение контрольно-ревизорской службы, там есть фотография, печать, срок действия этого удостоверения.

Это изменение коснулось всей страны?

Регина Иванникова:
Всей страны. Это изменение и дополнение в Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Нужен ли документ, чтобы оплатить штраф? Что нужно делать, если нет документов?

Регина Иванникова:
В данном случае: или паспорт с собой, или билетик на проезд. Дело в том, что в Республике Беларусь существует единая государственная система учета и регистраций правонарушений. Все административные правонарушения заносятся в данную систему. Чтобы оформить административное правонарушение, мы составляем протокол и при введении в систему заполняется карточка, в данные документы заносятся сведения о лице, совершившем административное правонарушение. Это паспортные данные.

Больше полезной информации – в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Юрий Давидович # Регина Иванникова

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