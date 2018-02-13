Изменился размер штрафа за безбилетный проезд. Рассказываем, от чего будет зависеть сумма

С 31 января 2018 года в Минске изменился штраф за безбилетный проезд. Теперь он не фиксирован, как это было ранее, а может варьироваться (от половины до одной базовой величины).

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник юридического управления ГП «Минсктранс» – Регина Иванникова и начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс» – Юрий Давидович.

Какие изменения в штрафе появились за безбилетный проезд?

Регина Иванникова, начальник юридического управления ГП «Минсктранс»:

С 31 января внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный Кодекс об административных правонарушениях. Существующий размер штрафа с 31 января 0,5 до 1 базовой величины за безбилетный проезд в городском пассажирском транспорте.

Безбилетный пассажир, который признал свою вину в совершении административного правонарушения, то есть за безбилетный проезд, и готов оплатить, понести административное взыскание, административный протокол не составляется, выносится постановление и в данном случае применяется низший предел размера штрафа – 0,5. Это штраф, который можно оплатить или на месте, или в течение одного месяца. Если в течение одного месяца вы не оплатили данный штраф, то добавляется еще две базовых величины.

Если человек не признает свою вину, составляется протокол об административном правонарушении должностным лицом, органа которого ведет административный процесс. Потом человек приглашается для ведения административного процесса, выносится постановление и все идет в том же процессе, как и было ранее.

Правда ли, что у каждого контролера есть видеорегистратор? Как отличить контролера?

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

У каждого контролера присутствует видеорегистратор, с материала которого можно предъявить для розыска в органы внутренних дел.