Секреты фуд-съемки: как красиво сфотографировать еду в домашних условиях? Мастер-класс фотографа

Языком фотографии можно выразить самые различные эмоции. Можно рассказать историю семьи, запечатлеть значимое событие и даже целую эпоху. Ведь на карточке остается миг, который в деталях фиксирует каждую мелочь. Сегодня существует множество жанров в фотоискусстве. Один из них – новомодный тренд: фуд-фотография – другими словами – съёмка еды.

Александр Антонович, фуд-фотограф:

Фуд-фотография, как она есть, начала развиваться с появлением первой цветной плёнки. Она была востребована для рекламы, для журналов. Когда это всё появилось, тогда, в общем-то, и начал развиваться как жанр. А вообще, корнями она уходит в классический натюрморт.

Основоположником фуд-фотографии считается коммерческая рекламная съёмка. В беспощадной гонке за клиентами, фотографы и рестораторы применяют свои секреты, чтобы итог выглядел аппетитно.

Александр Антонович:

Есть, конечно, некоторые секреты, чтобы сделать еду в кадре немножечко лучше. Например, при готовке ед можно немножко недоварить гарнир. Например, макароны или рис. Это не даст им потерять форму и проявит фактуру. Мясо или рыбу следует чуть-чуть недожарить, сверху можно подрумянить горелкой, тогда мясо приобретает золотистую корочку. И до самой съёмки можно слегка его промазать растительным маслом.

Многие думают, что создание «аппетитных» фото под силу только профессионалам с дорогостоящей аппаратурой. Однако сотворить свой шедевр можно и при помощи обыкновенного смартфона.

Александр Антонович:

Для того, чтобы получить красивые фотографии еды в домашних условиях, нам нужно держать в голове несколько вещей:

1. нам нужен свет,

2. нам нужен ракурс,

3. нам нужна композиция.

И самое главное – нам нужно хорошо подготовить блюдо для этого. Для улучшения нашей композиции можно всегда добавить какие-то элементы. Можно кинуть какую-нибудь интересную драпировку, можно рассыпать соль или специи. С десертами рядом можно поставить ароматный кофе. Это будет давать эффект присутствия, это будет вызывать какие-то эмоции.

Переходим от слов к действию. Топовый фуд-фотограф Александр Антонович покажет мастер-класс и поделится секретами успешной съёмки. Александр Антонович:

Вот мы находимся в ресторане и нам принесли наше первое блюдо. Над ним уже поработал фуд-стилист, поэтому, нам ничего особенного делать не надо будет. Нужно только выставить правильный свет и выбрать хороший ракурс. Если у вас нет профессиональной зеркальной камеры, не расстраиваетесь, вы можете все равно сделать прекрасные фотографии еды. Для этого вам нужен всего лишь телефон и несколько условий. Первое условие – это свет, его нужно грамотно выставить. Помнить, что может быть несколько разных ракурсов. Такой, например, как ракурс сверху или фронтальный ракурс, или в 45 градусов. При съемке старайтесь применять правило композиции.

Удачно запечатлеть кулинарные творения в домашних условиях помогут следующие советы. 1. Если через окно на ваш ароматный фото-объект попадают прямые солнечные лучи, то на стекло можно наклеить кальку или белую ткань – это смягчит цвет.



2. При съемке от окна, стоит выключить все осветительные приборы в помещении, чтобы не получить нежелательных оттенков.



3. Дополнительно смягчить тени можно используя отражатель, установленный напротив источника света. В этом вам поможет обычный белый лист бумаги.