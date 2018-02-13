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Еноты на биллбордах и познавательный урок: детям расскажут, зачем сортировать отходы

13 февраля 2018 08:31
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич рассказала, кого в первую очередь стоит учить сортировать мусор.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Что делается для того, чтобы привить еще больше культуру обращения со вторсырьем?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Мы больше будем делать информационных материалов. Потому что люди местами не понимают, как это важно и нужно. Планируется продолжить работу и с уже полюбившимися «Енотами», они будут на бил-бордах и сити-лайтах. Мы планируем работать и с детьми. Мы записали диск с познавательным уроком в школе. Сейчас у нас будет запущен конкурс с получением призов. Планируем информационный тур по городам Беларуси. Чтобы рассказать о вреде отходов, и объяснить, что в республике перерабатывается. Больше он будет, конечно, направлен на школьников, но и родителям, я думаю, он будет очень интересен.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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