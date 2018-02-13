Тароматы: что это такое и когда они появятся в Беларуси?

Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич пояснила, чем будет полезна белорусам депозитно-залоговая система.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Внедрение в республике депозитно-залоговой системы: звучит так, серьезно. Многие помнят эту систему со времен Советского союза. Когда можно было в магазин сдать стеклянную бутылку и получить, соответственно, молоко в этой бутылке, уменьшив стоимость товара. Это будет своеобразный аналог, но на более высоком технологичном уровне. Но основное различие в том, что в эту залоговую систему войдет не многооборотная тара, как было раньше. То есть напитки обратно в эту же бутылку не будут заливаться. Но вся эта тара будет использоваться повторно для получения либо тары, либо какой-то другой продукции. Систему эту планируется внедрить, в первую очередь, на пластиковую тару, стеклянную и металлические банки. Система будет на новом уровне, это будет не простая ручная приемка, хотя, она тоже останется. Со специальными считывающими устройствами. Тароматы – это автоматические устройства, которые будут установлены в крупных торговых объектах, как правило. Приходишь, опускаешь тару и получаешь либо деньги, либо чек. Пока точно это находится в стадии проработки. Этот механизм очень действенный. В Германии та тара, которая в депозитно-залоговой системе, ее возврат составляет 98%.