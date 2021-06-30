Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Закон, который принят, и сегодня его нормы вступают в силу, направлен на обеспечение стабильной работы трудовых коллективов наших предприятий и организаций и, конечно же, на сохранение устойчивости системы трудовых отношений. Еще очень важный момент, если применены противоправные действия с персональными данными, – также наниматель будет иметь право применения дисциплинарного взыскания к таким работникам. Ну и, наверное, следует отметить, что еще введен запрет на организацию и проведение забастовок на предприятиях и в организациях с опасными производствами.