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Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?

30 июня 2021 16:54
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Новости Беларуси. Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Беларуси. Как отмечают авторы законопроекта, изменения направлены на укрепление национальной безопасности и здоровья граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?-1

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон, который принят, и сегодня его нормы вступают в силу, направлен на обеспечение стабильной работы трудовых коллективов наших предприятий и организаций и, конечно же, на сохранение устойчивости системы трудовых отношений. Еще очень важный момент, если применены противоправные действия с персональными данными, также наниматель будет иметь право применения дисциплинарного взыскания к таким работникам. Ну и, наверное, следует отметить, что еще введен запрет на организацию и проведение забастовок на предприятиях и в организациях с опасными производствами. 

Изменения в Трудовой кодекс уже вступили в силу. Что теперь может стать поводом для увольнения?-4

Депутаты работают и над другими новшествами в Трудовом кодексе, как, например, возможность совмещения работы в офисе и на удаленке и сокращение рабочего дня для многодетных родителей.

# Закон # общество # Фотофакт

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