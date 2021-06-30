Хотели снять машину с учёта. Минским МРЭО пришлось продлить рабочий день

Новости Беларуси. Сотрудники регистрационного отдела минской Госавтоинспекции работали 30 июня в усиленном режиме. Последний день месяца стал по-настоящему жарким для автовладельцев, которые решили снять с учета свои авто, чтобы не оплачивать в дальнейшем транспортный налог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Информация об этом была известна давно, но по традиции многие автовладельцы решили посетить регистрационные отделы в последний момент. Максимальный ажиотаж наблюдался с самого утра на Тимирязева.