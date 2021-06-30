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Хотели снять машину с учёта. Минским МРЭО пришлось продлить рабочий день

30 июня 2021 16:34
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Новости Беларуси. Сотрудники регистрационного отдела минской Госавтоинспекции работали 30 июня в усиленном режиме. Последний день месяца стал по-настоящему жарким для автовладельцев, которые решили снять с учета свои авто, чтобы не оплачивать в дальнейшем транспортный налог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хотели снять машину с учёта. Минским МРЭО пришлось продлить рабочий день-1

Информация об этом была известна давно, но по традиции многие автовладельцы решили посетить регистрационные отделы в последний момент. Максимальный ажиотаж наблюдался с самого утра на Тимирязева.

Хотели снять машину с учёта. Минским МРЭО пришлось продлить рабочий день-4

Хотя снять с учета авто можно в любом регистрационном отделе. В итоге работа отдела была продлена, чтобы успеть принять всех желающих.

# Налоги # общество # Фотофакт

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