Изменения в Минздраве: процедура госзакупок будет более прозрачной. Комментарий Валерия Малашко

Новости Беларуси. Процедура госзакупок в сфере медицины будет более прозрачной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 января сообщил глава ведомства Валерий Малашко, общаясь с журналистами перед итоговой коллегией.
Новости Беларуси. Процедура госзакупок в сфере медицины будет более прозрачной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 января сообщил глава ведомства Валерий Малашко, общаясь с журналистами перед итоговой коллегией.
Нашумевшее «дело медиков» почти с сотней уголовных дел министр назвал проблемой года. И отметил, что формы тщательного контроля уже определены.
Безусловно, отрасль имеет и достижения. К примеру, наши специалисты разработали порядка 300 новых технологий, проведены тысячи сложнейших операций. Результат эффективной работы ведомства – рекордно низкая младенческая смертность в стране. По этому показателю Беларусь в тройке европейских стран.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Конечно, проблема года – это коррупция, и этой части мы на коллегии посвятим особое внимание. В первую очередь, говоря о том, какие изменения мы внесли в нормативную документацию, которая регулирует процедуру закупок, делает ее более прозрачной, понятной.
Конечно, мы должны много поработать для того, чтобы мы значительно уменьшить количество незарегистрированных лекарственных препаратов, которые ввозятся в страну. Это тоже было темой критики прошлого года. И в этой части сейчас готовится Указ главы государства по разработке мер по ускорению регистрации лекарственных препаратов.
Кроме того, пристальное внимание министерства будет и к вопросам оказания первичной медпомощи. Количество врачей общей практики в стране увеличат. Отметим, что к 2020 году доля таких специалистов должна быть 100 %-ной. Продолжится работа также по внедрению проекта «Заботливая поликлиника». Его суть – максимальная доступность услуг пациентам.