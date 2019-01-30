Что делать, если вас оскорбили или оклеветали?

В Интернете мы зачастую наблюдаем оскорбления и клевету в комментариях, чатах и на форумах. А ведь многие полагают, что закон не распространяется на такие высказывания во Всемирной паутине. На самом деле ответственность за это предусмотрена. Какая?

Дмитрий Тарасов, адвокат:

Оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, необходимо отличать от клеветы. Клевета определяется, как сообщение заведомо ложных сведений, которые позорят другое лицо и не соответствуют действительности.

Не стоит путать эти два понятия, потому как во втором случае обидчик может обозвать жертву, но так он лишь выражает своё мнение. А вот, если он обвинит гражданина в краже без решения суда и распространит сведения об этом, это уже будет называться клеветой. В любом случае, защититься от лживой информации в свой адрес можно двумя способами. Первый из которых – заявление в правоохранительные органы или суд, если сведения сообщены в публичном виде.