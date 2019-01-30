Что делать, если вас оскорбили или оклеветали?
В Интернете мы зачастую наблюдаем оскорбления и клевету в комментариях, чатах и на форумах. А ведь многие полагают, что закон не распространяется на такие высказывания во Всемирной паутине. На самом деле ответственность за это предусмотрена. Какая?
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, необходимо отличать от клеветы. Клевета определяется, как сообщение заведомо ложных сведений, которые позорят другое лицо и не соответствуют действительности.
Не стоит путать эти два понятия, потому как во втором случае обидчик может обозвать жертву, но так он лишь выражает своё мнение. А вот, если он обвинит гражданина в краже без решения суда и распространит сведения об этом, это уже будет называться клеветой. В любом случае, защититься от лживой информации в свой адрес можно двумя способами. Первый из которых – заявление в правоохранительные органы или суд, если сведения сообщены в публичном виде.
Дмитрий Тарасов:
Второй способ – предъявление в суд гражданского иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании морального вреда. Начинать свою защиту от оскорблений и клеветы всегда лучше с обращения в правоохранительные органы, поскольку привлечение виновного лица к административной ответственности в дальнейшем будет являться основанием для взыскания с него в гражданском процессе морального вреда.
Пожаловаться на обидчика можно в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения. Если факт оскорбления будет доказан, то злоумышленнику грозит штраф до двадцати базовых величин. За клевету – в полтора раза больше. Причем повторное совершение подобных действий может закончиться тюремным сроком на три года.
Дмитрий Тарасов:
При клевете необходимо доказать факт распространения именно ложных сведений. При этом действует принцип добропорядочности, сведения, которые порочат честь и достоинство человека, не соответствует действительности, если с достоверностью не установлено иное. При оскорблении важно доказать, что сведения выражены не в приличной форме. Если сведения выражены путем употребления медицинских терминов либо литературных выражений, то говорить об оскорблении нельзя.
Доказательной базой по таким делам могут стать свидетельские показания, аудио-, видеозапись, переписка в мессенджерах, результаты экспертиз и прочее. Обидная фраза со злости, брошенная в споре, может принести серьёзный вред. Потому как одно грязное слово способно разрушить семью, карьеру и даже сделать человека изгоем в обществе.