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В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске

30 января 2019 08:00
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Новости Беларуси. В Минске вручили премию «Человек безбарьерной среды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту награду присуждают впервые за поддержку и развитие инклюзивного искусства.

В числе обладателей – молодые писатели, деятели искусства и представители белорусских изданий.

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-1

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-3

В рамках встречи также состоялась презентация книги «Город слепых перекрестков». Ее автор – София Ворса, девятиклассница из Минска. В своей работе она хотела показать, что между людьми не существует границ.

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-6

София Ворса, лауреат премии «Человек безбарьерной среды-2019»:
Переполняет гордость за то, что у нас так много чудесных, прекрасных людей, которые готовы услышать, понять, помочь всем: и зрячим, и незрячим.

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-9

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-11

Ольга Круковская, редактор отдела методики журнала «Роднае слова»:
Мы працуем з юнымi аўтарамi. І вось у межах гэтага была падрыхтавана кніга і выдадзена. Нам вельмі прыемна за высокую ацэнку нашай дзейнасці, і мы спадзяемся яе працягваць далей.

Премия будет присуждаться ежегодно. Она охватывает разные жанры: театр, кино, музыку, живопись, фотографию и литературу.

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-14

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-16

В поддержку инклюзивного искусства. Премию «Человек безбарьерной среды» вручили в Минске-18

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # София Ворса # Ольга Круковская # Фотофакт

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