Изменения Конституции обсудили парламентарии с пограничниками. Какие вопросы волнуют военнослужащих?

Новости Беларуси. Новый проект Конституции обсуждали на встрече парламентариев с пограничниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутатам свои вопросы адресовали офицеры Госпогранкомитета, военнослужащие органов пограничной службы минского гарнизона, курсанты.

В частности, у депутатов спрашивали по поводу сохранения социальных гарантий, в том числе для военнослужащих и семей с детьми. Говорили и о сохранении права на бесплатное медицинское обслуживание. Речь также шла о роли Всебелорусского народного собрания в государственном устройстве.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Заложены очень четкие формулировки по сохранению преемственности и целый ряд новаций, которые будут способствовать эволюционному движению вперед нашей страны. Это такие новации, в первую очередь, Всебелорусское народное собрание и его роль в системе издержек и противовесов и как орган широкого народного представительства. Вторая новация очень важная – это то, что возможности для развития молодежи закладываются. Это такие современные новации, как защита персональных данных и конституционное гарантирование государством этой защиты.