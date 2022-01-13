Новости Беларуси. Около 5 000 предложений по проекту обновленной Конституции уже поступило от белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольшее число откликов собрал раздел, который затрагивает личные права и свободы граждан.

Самыми обсуждаемыми стали обязанности граждан по принятию мер по сохранению и укреплению собственного здоровья. Также в центре внимания остается социальная политика. Такими наблюдениями поделился глава Администрации Президента во время встречи с активом гродненского региона. Игорь Сергеенко отметил, что при обсуждении проекта Конституции важно не просто донести информацию до людей, но и вызвать дискуссию, получить обратную связь.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Самое главное на сегодня, мы видим – не заформализовать эту информационную работу, не проводить мероприятия ради галочки, доходить до людей. В процессе общения выходить на обсуждение и злободневных тем, потому что мы видим – в Конституции многих интересуют вопросы социальных гарантий, социальной защищенности, как будет развиваться в дальнейшем наше государство. То есть Конституция Конституцией, изменения, но вместе с тем выходить на разговор о состоянии и производства, и общественно-политической обстановки в стране, в регионе. Актив Гродненской области готов, работа идет во всех районах. Я уверен, что наши люди понимают, и обсуждение Конституции показывает, что находит в сердцах людей отклик. Информационная работа по разъяснению изменений и дополнений в Основной закон продолжается по всей стране – от диалоговых площадок до встреч в трудовых коллективах и вузах.