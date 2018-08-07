«Издаёт ужасный гул и звон. Не спим ни мы, ни ребёнок»: вытяжка в кафе полгода портит здоровье минчан

Вытяжка данного кафе выходит как раз на сторону окон нашей спальни и издает ужасный гул и звон.

Новости Беларуси. Согласно статистике, одна из самых изощренных и жестоких пыток, придуманных человечеством, – это пытка шумом. О шумовых пытках не понаслышке знает героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Инна Быстрова. Ведь уже более полугода она не может спокойно спать по ночам. Инна Быстрова, минчанка: В конце декабря 2017 года возле нашего дома по ул. Кольцова 10Б открылось кафе «Донер Кебаб».

От громкого шума, по словам врачей, страдает не только слух, а также нервы и сердечно-сосудистая система.

Виталий Семак, психиатр:

Если люди работают в шумных помещениях, им доплачивают за вредность, у них короче рабочий день. Потому что это ситуация, в которой работать тяжело.

Человек быстрее становится раздражительным, появляются головные боли. Это выматывает.

Постоянный гул отразился и на здоровье семьи Быстровых. Женщина уверяет: они давно забыли, что такое здоровый сон. Страдает от громкого шума и 11-летняя дочь Инны Полина. Девочку постоянно мучают головные боли и головокружение.

Инна Быстрова:

Она стала жаловаться, что при засыпании у нее кружится голова.

Ночью не спим ни мы, ни ребенок. У меня начались головные боли. Состояние постоянной усталости.

Измерить уровень шума могут специалисты санитарно-эпидемиологической службы, причем совершенно бесплатно. В ходе измерения специалисты будут учитывать как звук, так и время воздействия.

Так, например, максимально допустимый уровень шума в пределах города составляет 70 децибел. В жилых домах днем – 60 децибел, ночью – 30. Уровень шума, превышающий порог 90 дБ способствует снижению слуха, а шум в 180 дБ – смертелен.

Обратилась к специалистам и Инна Быстрова, и ее опасения подтвердились.

Инна Быстрова:

Мне пришел письменный ответ, что шум, который исходит от вытяжки, превышает санитарные нормы.