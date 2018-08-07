«Издаёт ужасный гул и звон. Не спим ни мы, ни ребёнок»: вытяжка в кафе полгода портит здоровье минчан

Новости Беларуси. Согласно статистике, одна из самых изощренных и жестоких пыток, придуманных человечеством, – это пытка шумом. О шумовых пытках не понаслышке знает героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» Инна Быстрова. Ведь уже более полугода она не может спокойно спать по ночам.
Инна Быстрова, минчанка:
В конце декабря 2017 года возле нашего дома по ул. Кольцова 10Б открылось кафе «Донер Кебаб».
Вытяжка данного кафе выходит как раз на сторону окон нашей спальни и издает ужасный гул и звон.
От громкого шума, по словам врачей, страдает не только слух, а также нервы и сердечно-сосудистая система.
Виталий Семак, психиатр:
Если люди работают в шумных помещениях, им доплачивают за вредность, у них короче рабочий день. Потому что это ситуация, в которой работать тяжело.
Человек быстрее становится раздражительным, появляются головные боли. Это выматывает.
Постоянный гул отразился и на здоровье семьи Быстровых. Женщина уверяет: они давно забыли, что такое здоровый сон. Страдает от громкого шума и 11-летняя дочь Инны Полина. Девочку постоянно мучают головные боли и головокружение.
Инна Быстрова:
Она стала жаловаться, что при засыпании у нее кружится голова.
Ночью не спим ни мы, ни ребенок. У меня начались головные боли. Состояние постоянной усталости.
Измерить уровень шума могут специалисты санитарно-эпидемиологической службы, причем совершенно бесплатно. В ходе измерения специалисты будут учитывать как звук, так и время воздействия.
Так, например, максимально допустимый уровень шума в пределах города составляет 70 децибел. В жилых домах днем – 60 децибел, ночью – 30. Уровень шума, превышающий порог 90 дБ способствует снижению слуха, а шум в 180 дБ – смертелен.
Обратилась к специалистам и Инна Быстрова, и ее опасения подтвердились.
Инна Быстрова:
Мне пришел письменный ответ, что шум, который исходит от вытяжки, превышает санитарные нормы.
Ответ Инне направлен, замечание руководству заведения – тоже, вот только проблема не сдвинулась ни на децибел. Отправляемся в то самое кафе. Вот только поговорить с нарушителями тишины не удалось: кафе закрыто «по техническим причинам». Однако вытяжка так и продолжает непрерывно гудеть.
Юристы уверяют: устранить проблему обязаны в срок,
в нашем случае, в течение месяца, иначе – придется заплатить.
Ольга Иващенко, юрист:
В случае неисполнения санитарно-эпидемиологических требований, установленных центром гигиены и эпидемиологии, юридическое лицо несет
ответственность в виде наложение в размере до 500 базовых величин.
Сумма немалая, но справедливая. Ведь здоровье и покой сегодня стоят отнюдь недешево. А Инне Быстровой придется ждать целый месяц, пока ее проблема, наконец, не утихнет, и она, наконец, сможет спокойно спать.