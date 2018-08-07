«70% квартиры пострадало»: жильцы новостройки в Сухарево 3 месяца ходят по вскрытым полам и дышат плесенью

Новости Беларуси. В этом выпуске программы «Добро пожаловаться» пытаемся разобраться, почему ремонт в квартире в стиле «хай-тек» плавно перешёл в стиль «хай-так» и закончился в стиле «леший с ним». Несмотря на то, что срок службы многоквартирного дома составляет 100 лет, всё чаще мы слышим о том, как проблемы на головы свежеиспеченных жильцов сыплются уже в первую пятилетку.

Так произошло и с новым столичным домом по адресу Семеняко, 24.

Олег Макар, минчанин:

Всё началось с апреля текущего года, когда сантехники ЖЭС №76 обнаружили течь в подвальном помещении. Разрыли все колодцы отопления, обнаружили брак. Полопались «струйняки», как они это пояснили. Были составлены все документы, все акты.

Но уже второй раз роется квартира на предмет наличия течи.

70% всей квартиры пострадало, на стенах образовалась плесень, причем с учетом того, что было очень много воды в плитах перекрытия, как это констатировали в фактах, плесень проявлялась практически ежедневно. Штукатурка в санузле при закрытии двери просто осыпалась.



Мы стали бить в колокола с мая, потому что запах плесени – везде.

В квартиру зайти было невозможно. У нас осталась одна жилая комната, в которой можно находиться более или менее. Завезли цемент, бросили посередине зала, и он стоит полтора месяца. Линолеум весь разорван, в санузел не войти, ходить по квартире невозможно. Везде запах плесени.

Попытки наладить диалог с генподрядчиком и работниками строительного управления, обращения в исполком, прокуратуру, Комитет госконтроля: сегодня дыры в полу впору латать полученными многочисленными отписками. Вот только юристы уверены:

бумажная война доведёт до судебных разборок.



Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае потребителю необходимо обратиться с письменным требованием к застройщику, у которого он приобретал жильё. Застройщик обязан устранить все дефекты в таком жилом помещении.

Если застройщик перепоручил устранение недостатков другой организации, перед потребителем отвечает застройщик.



В том случае, если до устранения недостатков, проживание в данном жилом помещении невозможно, потребитель имеет право взыскать с застройщика убытки, связанные с арендой помещения, денежную компенсацию морального вреда и иные убытки.