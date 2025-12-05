Информационные ресурсы библиотек – что известно о республиканской цифровой платформе, узнали у специалиста
Для тех, кто хочет сам докопаться до сути вещей, принести пользу обществу и своей душе, в нашей стране открыты сокровищницы мудрости. Правда, добраться могут самые заинтересованные, ведь в Национальной библиотеке высокая степень защиты уникальных изданий, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Ольга Курилина, заведующая сектором хранения фондов научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:
Доступ в хранилище, конечно, ограничен, имеет несколько степеней защиты. Это система контроля уровнем доступа, сигнализация. Наиболее ценная часть документов хранится в помещениях-сейфах. Видеонаблюдение оборудовано на этаже также. Также важной мерой является оцифровка документов и предоставление пользователям электронных копий. Всегда были и есть исследователи, которым нужны первоисточники. Конечно, они есть в нашем отделе. Периодически посещают нас. Пишут научные работы, ссылаются на наши документы, что приятно для нас.
Впрочем, высокие технологии делают доступ к книгам и документам в Беларуси максимально удобным.
Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Сегодня мы уже можем говорить о создании республиканской цифровой платформы, которая направлена, с одной стороны, на цифровизацию информационно-библиотечных процессов, а с другой стороны, на обеспечение широкого доступа пользователей к информационным ресурсам библиотек нашей страны. Благодаря тому, что платформа объединит в одном месте ресурсы многих библиотек, мы получаем уникальный источник достоверной информации, доступ к которой будет обеспечен для всех граждан нашей страны. Независимо от того, проживает он в столице либо в любом другом населенном пункте.
Подробности в видео.