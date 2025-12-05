Информационные ресурсы библиотек – что известно о республиканской цифровой платформе, узнали у специалиста

Для тех, кто хочет сам докопаться до сути вещей, принести пользу обществу и своей душе, в нашей стране открыты сокровищницы мудрости. Правда, добраться могут самые заинтересованные, ведь в Национальной библиотеке высокая степень защиты уникальных изданий, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Курилина, заведующая сектором хранения фондов научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Доступ в хранилище, конечно, ограничен, имеет несколько степеней защиты. Это система контроля уровнем доступа, сигнализация. Наиболее ценная часть документов хранится в помещениях-сейфах. Видеонаблюдение оборудовано на этаже также. Также важной мерой является оцифровка документов и предоставление пользователям электронных копий. Всегда были и есть исследователи, которым нужны первоисточники. Конечно, они есть в нашем отделе. Периодически посещают нас. Пишут научные работы, ссылаются на наши документы, что приятно для нас.

Впрочем, высокие технологии делают доступ к книгам и документам в Беларуси максимально удобным.