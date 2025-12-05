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В Минске началась реконструкция Дворца гражданских обрядов

05 декабря 2025 17:40
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Из прошлого в будущее. В столице началась реконструкция легендарного Дворца гражданских обрядов. Здание на улице Коммунистической было построено в 1957 году и является историко-культурной ценностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дворец бракосочетаний обретет современный облик, но сохранит свои уникальные детали. Реконструкция с элементами реставрации проходит при сопровождении ученых. Сейчас строители завершают работы по демонтажу. 

Три большие люстры, деревянные резные двери и декоративные зеркала отправили в мастерские для реставрации. А декоративные панно будут восстанавливать на месте. Сохранят и уникальные мозаичные витражи. 

В Минске началась реконструкция Дворца гражданских обрядов-2

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
В настоящее время по улице Коммунистическая, 8, проводятся ремонтные работы, демонтаж старых конструкций, возведение новых. Работа Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции ведется в штатном режиме. Мы располагаемся сегодня по проспекту Победителей, 59А.

Интерьеры Дворца гражданских обрядов оформят в классическом стиле с современной отделкой. Появятся два зала бракосочетания. Комнаты для молодоженов станут просторнее. Также создадут безбарьерную среду. На прилегающей территории заменят тротуарную плитку и организуют гостевую парковку.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Наталья Калинина

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