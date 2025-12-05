В Минске началась реконструкция Дворца гражданских обрядов

Из прошлого в будущее. В столице началась реконструкция легендарного Дворца гражданских обрядов. Здание на улице Коммунистической было построено в 1957 году и является историко-культурной ценностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дворец бракосочетаний обретет современный облик, но сохранит свои уникальные детали. Реконструкция с элементами реставрации проходит при сопровождении ученых. Сейчас строители завершают работы по демонтажу.

Три большие люстры, деревянные резные двери и декоративные зеркала отправили в мастерские для реставрации. А декоративные панно будут восстанавливать на месте. Сохранят и уникальные мозаичные витражи.