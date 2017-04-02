«За два месяца 2017 года в Минске раскрыто более 60 преступлений». Насколько эффективна система видеонаблюдения в Беларуси

Новости Беларуси. Видеонаблюдение становится ключевым инструментом в обеспечении правопорядка. В Великобритании ставят задачу научиться в режиме реального времени видеть все машины на трассах. А это до 35 миллионов номеров в сутки. В Китае госпрограмма видеонаблюдения называется «Скайнет». К 2020 году правительство планирует наблюдать за «ключевыми общественными объектами» по всей стране. В Германии с введением видеоконтроля на главном вокзале Мюнхена число преступлений там сократилось вдвое.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

За два месяца этого года в Минске раскрыто более 60 преступлений благодаря именно системам видеонаблюдения.

Владимир Сатюк, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

777 объектов оборудованы системами видеонаблюдения, от одной до десятков видеокамер.

Мониторинг – принцип наблюдательный. Вас видят и при необходимости запомнят. В этом сквере в центре Минска пока ни одна портативная «кукушка» не поселилась. Но это не означает, что у деревьев нет глаз.

И это действительно так. Если в одном месте камер еще нет, то отследить злоумышленника несложно. Соседние здания, общественный транспорт, магазины – камеры ничего не упускают.

На этом видео мужчина говорит о том, что у него с собой взрывчатка, и забирает деньги из обменного пункта. Далеко не ушел.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Его довели с улицы Якуба Колоса практически до улицы Гвардейской благодаря системе видеонаблюдения. Причем посмотрели даже, как он заходил в один из магазинов, покупал себе продукты питания, сигареты. В последствии при помощи других технических средств лицо было идентифицировано, установлено и преступление раскрыто.

Анатолий Манюк, полковник милиции в отставке, вспоминает, как непросто было еще два десятилетия назад найти преступника, не имея ни свидетелей, ни улик. Дела могли и по 10 лет не сходить с мертвой точки. С приходом системы, которая позволит создать общую базу мониторинга, изменится многое. Не говоря уже о криминале.

Анатолий Манюк, председатель Минской городской организации ветеранов органов внутренних дел:

Уже отпечатки пальцев уходят в историю, уже по другим обстоятельствам можно идентифицировать личность. Поэтому к этому надо привыкать, что научно-технические средства ускоренным ходом в нашу жизнь просто не входят, а влетают.

А этот милый разговор на крыльце одного из клубов в Гродно закончился тем, что четверо долго пытались выбить дух из одного. У них получилось. Парень скончался от травмы головы. Запись помогла выйти на свидетелей, а затем и подозреваемых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Когда видео, в которое попадают кадры момента совершения преступления либо правонарушений, в последствие мы распространяем данную информацию на наш сайт и в кратчайшие сроки все обстоятельства уже уточняются.

Раскрыть преступление по горячим следам или вовсе предотвратить. Так работает система. И прячься ты за легким гримом или капюшоном. Если у города есть глаза, значит скрыться от них не получится.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это в разы увеличит возможности по обеспечению общественной безопасности, в том числе борьбы с преступностью, с различными природными явлениями негативными. Частный бизнес, допустим, или товарищество собственников, что касается жилых помещений, будут иметь возможность оборудовать свой объект видеокамерами и подключиться к этой системе с целью охраны этого объекта, обеспечения на нем безопасных условий жизни, труда.

Фиксирует видео порой не только преступления страшные. Вот в одном из магазинов умелый вор, несмотря на продавца, достает из кассы деньги. Ловкость рук.

А это уже Пинск, где недовольный покупатель мстит обидчику. Ведро на голову и все дела. И все это видно. Здесь и кроется задача подобных систем наблюдения во всем мире. Не лезть в жизнь частную, а охранять ее.

Анатолий Манюк, председатель Минской городской организации ветеранов органов внутренних дел:

Я думаю, может, даже общественный порядок улучшится, когда люди будут знать о том, что все это видят. Может, и мусорить не так надо, и окурки бросать надо туда, куда положено. Не говоря уже о каких-то других действиях непотребных.

В 2017 году планируется установить системы мониторинга по всей стране еще на четырех тысячах объектов. И этот взор всевидящего ока направлен только на тех, для кого злой умысел – не вымысел.