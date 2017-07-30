Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни

Новости Беларуси. Более двух тысяч школьных выставок-продаж организовано в Беларуси. 25 школьных базаров в одном только Минске предлагают учебные принадлежности на любой вкус и цвет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многодетным семьям в универмагах столицы предоставляется 10-процентная скидка. Для удобства покупателей в некоторых магазинах оформлено более 80 уголков для первоклашек. 19-20 августа у Дворца спорта пройдет общегородская ярмарка «Пора в школу!» Для девочек на рынке сейчас можно найти более 275 моделей одежды. Для мальчиков – 230. В новом учебном году за столичные парты сядут свыше 186 тысяч учеников, из них около 22 тысяч – первоклассников. В пока еще пустых школьных коридорах отчетливо пахнет свежей краской, а со стен по-прежнему серьезно глядят классики мировой литературы. Будущие первоклассники предвкушают новую школьную жизнью. Очень волнующее время для ребенка, а для родителей – период невероятной паники. Но если оставшийся месяц использовать по максимуму, 1 сентября станет настоящем праздником. Валерия без пяти минут ученица. Позади – детсадовский выпускной. Впереди – 11 лет школьной жизни. Сегодня день волнительный и ответственный. Самое время собрать портфель и прикупить обновки для школьной жизни.

Валерия Прохоренко:

Тетрадку, пенал, рюкзак, фломастеры. Какой пенал хочу? С пони. Наша цель – собрать Леру в школу быстро и без стресса. Учебники, тетради, одежда и большое количество неочевидных расходов делают август самым катастрофичным для семейного бюджета месяцем. Первая остановка – в отделе канцтоваров. Идти сюда без списка – дело бесполезное. У первоклашки глаза разбегаются.

Если покупать по отдельности, за тонкие перышки и те самые тетрадки, в которых предстоит «буквы разные писать», придется оставить около 30 рублей. Набором этот же комплект стоит около 25 рублей. Но тут уже полагаемся на вкус производителя.

Тяжело приходится не только родителям, но и детям, и здесь уже в буквальном смысле. Полностью собранный рюкзак первоклассника будет весить не меньше четырех килограммов. Чтобы облегчить ученическую ношу, портфель должен быть качественным и легким. Для бюджета такой потянет в среднем на 65 рублей

Теперь дело за малым, но очень ответственным – найти правильную форму. Лера выбирает наряд вместе с мамой. Точнее, два – на смену.

Требования стандартные: удобно, качественно, нарядно. Цветовая гамма костюмов деловая: черный, синий, серый. Рубашки, говорят продавцы, берут чаще всего одну белую и две-три цветных: голубую, серую, бежевую. За день мамы школьников только в одном магазине раскупают по 300-400 сорочек. Зато ценовой разброс сегодня большой. Костюм или сарафан с двумя блузками можно купить за 110 рублей. Примерно столько же обойдется и форма для мальчика.

Время рассчитываться и подсчитывать расходы. Канцтовары – в среднем 30 рублей, форма и обувь – 180. Приплюсуем спортивный костюм и кеды. Рюкзак. Итого – чуть больше 380 рублей. Конечная сумма зависит от возможностей родителей и может стремиться к бесконечности. Современные родители нередко оказываются напуганы предстоящей школой еще с тех пор, когда их ребенок «под стол пешком ходил». Ведь от детей требуют невероятных знаний: писать, считать, читать, знать иностранные языки (желательно несколько). Большинство родителей уверены: готовность к школе – это и есть умение писать и читать. На самом деле, в один голос уверяют эксперты, это совсем нет так.

Оксана Соловей, заместитель директора по учебной работе СШ № 10 Минска:

Дети, по сути, должны прийти сюда учиться, а не прийти наученными. Если у ребенка есть желание, с ним нужно заниматься. Если у него нет желания, то специально делать не надо. Не надо отбивать охоту к учебе. Самая большая проблема в начальной школе – это, конечно, слабая мелкая моторика рук. Чертить, рисовать, заштриховывать – вот это, конечно, с ребенком необходимо делать. В последние летние дни лепите, рисуйте, играйте в настольные игры. В общем, настройте малыша на то, что учеба – это сложный, но интересный труд. И как можно больше рассказывайте о собственном позитивном школьном опыте. Пример родителей, уверяют психологи, вдохновляет.

Екатерина Лопухова, педагог-психолог:

Наши дети воспринимают школу, как необитаемый остров, о котором когда-то что-то рассказали. Если есть возможность, сводите ребенка на экскурсию в школу, покажите класс. Можно показать свои школьные фотографии, рассказать о своих школьных друзьях, предложить нарисовать школу. Пока будущие первоклассники резвятся на школьном дворе, молодая мама не скрывает волнения. Сама педагог, она точно знает, с какими трудностями придется столкнуться любимому чаду.