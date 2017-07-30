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Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни

30 июля 2017 16:33
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Новости Беларуси. Более двух тысяч школьных выставок-продаж организовано в Беларуси. 25 школьных базаров в одном только Минске предлагают учебные принадлежности на любой вкус и цвет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многодетным семьям в универмагах столицы предоставляется 10-процентная скидка. Для удобства покупателей в некоторых магазинах оформлено более 80 уголков для первоклашек. 19-20 августа у Дворца спорта пройдет общегородская ярмарка «Пора в школу!» Для девочек на рынке сейчас можно найти более 275 моделей одежды. Для мальчиков – 230.

В новом учебном году за столичные парты сядут свыше 186 тысяч учеников, из них около 22 тысяч – первоклассников.

В пока еще пустых школьных коридорах отчетливо пахнет свежей краской, а со стен по-прежнему серьезно глядят классики мировой литературы. Будущие первоклассники предвкушают новую школьную жизнью. Очень волнующее время для ребенка, а для родителей – период невероятной паники. Но если оставшийся месяц использовать по максимуму, 1 сентября станет настоящем праздником.

Валерия без пяти минут ученица. Позади – детсадовский выпускной. Впереди – 11 лет школьной жизни. Сегодня день волнительный и ответственный. Самое время собрать портфель и прикупить обновки для школьной жизни.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-1

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-3

Валерия Прохоренко:
Тетрадку, пенал, рюкзак, фломастеры. Какой пенал хочу? С пони.

Наша цель – собрать Леру в школу быстро и без стресса. Учебники, тетради, одежда и большое количество неочевидных расходов делают август самым катастрофичным для семейного бюджета месяцем. Первая остановка – в отделе канцтоваров. Идти сюда без списка – дело бесполезное. У первоклашки глаза разбегаются.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-6

Если покупать по отдельности, за тонкие перышки и те самые тетрадки, в которых предстоит «буквы разные писать», придется оставить около 30 рублей. Набором этот же комплект стоит около 25 рублей. Но тут уже полагаемся на вкус производителя.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-9

Тяжело приходится не только родителям, но и детям, и здесь уже в буквальном смысле. Полностью собранный рюкзак первоклассника будет весить не меньше четырех килограммов. Чтобы облегчить ученическую ношу, портфель должен быть качественным и легким. Для бюджета такой потянет в среднем на 65 рублей

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-12

Теперь дело за малым, но очень ответственным – найти правильную форму. Лера выбирает наряд вместе с мамой. Точнее, два – на смену.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-15

Требования стандартные: удобно, качественно, нарядно. Цветовая гамма костюмов деловая: черный, синий, серый. Рубашки, говорят продавцы, берут чаще всего одну белую и две-три цветных: голубую, серую, бежевую. За день мамы школьников только в одном магазине раскупают по 300-400 сорочек. Зато ценовой разброс сегодня большой. Костюм или сарафан с двумя блузками можно купить за 110 рублей. Примерно столько же обойдется и форма для мальчика.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-18

Время рассчитываться и подсчитывать расходы. Канцтовары – в среднем 30 рублей, форма и обувь – 180. Приплюсуем спортивный костюм и кеды. Рюкзак. Итого – чуть больше 380 рублей. Конечная сумма зависит от возможностей родителей и может стремиться к бесконечности.

Современные родители нередко оказываются напуганы предстоящей школой еще с тех пор, когда их ребенок «под стол пешком ходил». Ведь от детей требуют невероятных знаний: писать, считать, читать, знать иностранные языки (желательно несколько). Большинство родителей уверены: готовность к школе – это и есть умение писать и читать. На самом деле, в один голос уверяют эксперты, это совсем нет так.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-21

Оксана Соловей, заместитель директора по учебной работе СШ № 10 Минска:
Дети, по сути, должны прийти сюда учиться, а не прийти наученными. Если у ребенка есть желание, с ним нужно заниматься. Если у него нет желания, то специально делать не надо. Не надо отбивать охоту к учебе. Самая большая проблема в начальной школе – это, конечно, слабая мелкая моторика рук. Чертить, рисовать, заштриховывать – вот это, конечно, с ребенком необходимо делать.

В последние летние дни лепите, рисуйте, играйте в настольные игры. В общем, настройте малыша на то, что учеба – это сложный, но интересный труд. И как можно больше рассказывайте о собственном позитивном школьном опыте. Пример родителей, уверяют психологи, вдохновляет.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-24

Екатерина Лопухова, педагог-психолог:
Наши дети воспринимают школу, как необитаемый остров, о котором когда-то что-то рассказали. Если есть возможность, сводите ребенка на экскурсию в школу, покажите класс. Можно показать свои школьные фотографии, рассказать о своих школьных друзьях, предложить нарисовать школу.

Пока будущие первоклассники резвятся на школьном дворе, молодая мама не скрывает волнения. Сама педагог, она точно знает, с какими трудностями придется столкнуться любимому чаду.

Школьные принадлежности, одежда, цветы и навыки: пошаговый и ценовой процесс подготовки первоклашки к новой жизни-27

Валерия Омельянчук, мама первоклассницы:
Конечно, я переживаю о том, как моя дочка будет справляться со всеми сложностями школьной программы. Я переживаю о том, как она будет вливаться в детский коллектив. Я считаю, что самое главное условие успешного обучения – это участие обоих родителей в учебном процессе.

Чтобы адаптация в школе прошла на «ура», психологи советуют соблюдать всего несколько простых правил. Классическая рекомендация: по мере приближения школы каждый день и будить, и укладывать ребенка на 15 минут раньше.

И последний штрих в школьном букете – цветочная композиция. Сегодня посчитать ее стоимость невозможно. Как правило, перед праздником на цветы ползут вверх, так что здесь все будет зависеть исключительно от вашей фантазии.

К школе готовы. Ученикам осталось лишь запастись желанием грызть гранит науки, а родителям – терпением и уверенностью. У вашего первоклашки все обязательно получится. И стальными нервами, конечно.

# общество # Юлия Бешанова # Тамер Маллак # Учебный год 2017/2018

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