Из-за жары в Беларуси 29 июля объявлен оранжевый уровень опасности: на юго-востоке до +34

Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Теплее всего будет в пятницу в юго-восточных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там воздух прогреется до +34°С.

В такую погоду люди ищут прохладу на берегу водоёмов. А вот сегодня под Гомелем отдыхающие смогли стать свидетелями необычных соревнований. Спасательное многоборье – скорее не спорт, а тест на профессионализм.

В Гомельской области за последние пять лет количество несчастных случаев на воде сократилось вдвое, причём в местах, где официально разрешено купание и организовано дежурство спасателей ОСВОД и вовсе не зарегистрировано ни одной трагедии.

В этом сезоне безопасность на пляжах Гомельской области обеспечивают свыше 400 специалистов.

Сергей Костюченко, ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД:

В последние пять лет значительно сократилось количество утонувших в нашей области – вдвое. Это – около 400 человек

С начала года в Гомельской области спасены 50 человек. К слову, для того чтобы стать спасателем, необходимо выполнить целый ряд нормативов.

Только каждый третий соискатель этой работы обладает всеми необходимыми качествами.

Олег Криволуцкий, начальник Гомельской городской спасательной станции:

В этом году я набрал на станцию из этого количества всего 30 человек. Это люди, у которых крепкий характер. Вода не терпит слабого характера. Это – люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь другому. Иногда, кстати, рискуя своей жизнью. Например, вчера у нас произошло спасение 13-летней девочки – матрос-спасатель, не сомневаясь, бросился за ней под воду