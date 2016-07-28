Улучшить качество воздуха: ЕС выделит Беларуси €14,5 млн на модернизацию инфраструктуры

Новости Беларуси. Еще один шаг на пути перехода к «зеленой» экономике. Беларусь заручилась поддержкой Евросоюза в реализации одной из экологических программ.

Соглашение о финансировании проекта по улучшению качества воздуха и эффективному управлению окружающей средой подписано 28 июля в Минске.

Инициатива предусматривает контроль за выбросами в атмосферу, радиационный мониторинг.

На модернизацию необходимой для наблюдений инфраструктуры европейские структуры готовы выделить 14,5 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это сотрудничество выражается не только в выделении средств, но и в использовании современного оборудования, технологий, обеспечивающих улучшение окружающей среды, качество жизни

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Загрязнение воздуха не знает никаких границ, поэтому Европейский союз заинтересован в реализации этого проекта. Это пойдет на пользу и белорусам, и людям, которые живут рядом в странах Европейского Союза.