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Улучшить качество воздуха: ЕС выделит Беларуси €14,5 млн на модернизацию инфраструктуры

28 июля 2016 10:58
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Новости Беларуси. Еще один шаг  на пути перехода к «зеленой» экономике. Беларусь заручилась поддержкой Евросоюза в реализации одной из экологических программ.

Соглашение о финансировании проекта  по улучшению качества воздуха и эффективному управлению окружающей средой подписано 28 июля в Минске.

Инициатива предусматривает контроль за выбросами в атмосферу, радиационный мониторинг. 

На модернизацию необходимой для наблюдений инфраструктуры  европейские структуры готовы выделить 14,5 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Это сотрудничество выражается не только в выделении средств, но и в использовании современного оборудования, технологий, обеспечивающих улучшение окружающей среды, качество жизни

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Загрязнение воздуха не знает никаких границ, поэтому Европейский союз заинтересован в реализации этого проекта. Это пойдет на пользу и белорусам, и людям, которые живут рядом в странах Европейского Союза.  

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Андрей Ковхуто # Андреа Викторин

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