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Из-за закрытия крупнейшего завода в Италии 20 тысяч человек стали безработными

28 ноября 2012 07:43
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Новости Италии. В Италии зреет социальный взрыв. Закрытие крупнейшего металлургического завода Европы в провинции Таранто оставило без работы 20 тысяч человек. Они уже устроили акцию протеста.

Прекращению производства предшествовал скандал. По данным медиков, из-за вредных выбросов уровень заболеваемости раком в регионе вырос на половину. Почти все члены совета директоров арестованы. Они подозреваются в нарушениях и мошенничестве. Грозит закрытие и аналогичному предприятию - в Генуе, там комиссия также выявила ряд грубых нарушений.

Если это произойдёт, то Италия рискует не только потерять лидерство в сталелитейной отрасли Европы, но и ещё сильнее погрузится в экономический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Акции протеста

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