В Беларуси началась выплата материальной помощи к 70-летию Победы

Новости Беларуси. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь к 70-летию Победы. Ее получат свыше 46 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а также участники войны. Сумма выплат будет различна. Так, Героям Советского Союза и Полным кавалерам Ордена Славы перечислят 10 миллионов рублей, ветеранам — 8.

Те, кто пострадал от военных действий, получат помощь в размере 3,5 миллионов рублей. Подобную поддержку государство оказывает уже на протяжении нескольких лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.