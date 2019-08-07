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Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия

07 августа 2019 12:09
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Новости Беларуси. В МВД Беларуси рассматривают дополнительные меры по противодействию насилию в семье,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия-1

Это связано с тем, что число преступлений на бытовой почве в нашей стране, как и во всём мире, в последнее время растёт.

«Иногда с топором в руках семейные агрессоры»: в Беларуси подвели итоги акции по профилактике домашнего насилия

Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия-4

Так, с начала 2019 года в Беларуси от рук семейных агрессоров погибли 55 человек, ещё 120 был причинён вред здоровью. В большинстве случаев в таких преступлениях виноваты мужчины. Среди причин семейных скандалов – злоупотребление спиртным и ревность.

Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия-7

Олег Каразей, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Выявляя все факты насилия в семье, мы ставим на профилактический учет. В зависимости от ситуации в семье от 1 до 3 раз в месяц участковый обязан выходить на связь, посещать по месту жительства, приглашать на мероприятия, которые мы регулярно проводим. В рамках специальных комплексных мероприятий мы провели много местных сходов, в организациях рассказывали, в том числе и судов, где рассматривались и административные правонарушения, и уголовные дела, и направления в ЛТП таких лиц, которые допускают насилие в семье. Мы пытаемся со своей стороны работать и убедить, что это неправильное поведение.

Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия-10

В год в милицию поступает более 100 тысяч вызовов, связанных с семейными неурядицами. Правоохранители отмечают: каждое третье преступление совершается после того, как переполняется чаша терпения. Страдают и дети. За 2018 год насилию подверглись больше 80 юных белорусов.

Рассказываем, как не стать жертвой семейного насилия-13

Специалисты настоятельно рекомендуют в сложных ситуациях обращаться за помощью ещё до физического насилия к психологам, в специализированные общественные организации, на горячие линии. Тем более, что сегодня это можно сделать совершенно анонимно.

# Насилие # общество # Олег Каразей # Фотофакт

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