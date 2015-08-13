Республиканский проект БРСМ «Выбирай.BY» стартовал в Гомеле

Новости Беларуси. Открытые дебаты Белорусского союза молодежи объединяют единомышленников. В рамках республиканского проекта «Выбирай.BY» активисты собрались на этот раз в Гомеле. Темой горячих споров стало развитие в нашей стране волонтерского движения.

Татьяна Аргунова-Веко, волонтер:

Добро невозможно вместить в закон, потому что добро – это то, что идет от сердца. И прежде всего волонтер – это тот человек, должен делать добро, несмотря ни на какие обстоятельства.

Иерей Сергий Климов, руководитель отдела по работе с молодежью Гомельской епархии Белорусской Православной церкви:

Добрых людей должно быть как можно больше. И добрых дел должно быть как можно больше. Именно это делают нас людьми, делают нас христианами, делают нас, в конце концов, достойными гражданами своего государства.

Десятки благотворительных акций и концертов активисты БРСМ приурочили к Международному дню молодежи. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на лечение двух гомельских студентов, попавших в автомобильную аварию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета общественного объединения БРСМ:

Мы определили себе двух студентов. Это Владислав и Дарья, которые попали в ДТП и находятся сейчас в тяжелом состоянии. Им необходима приличная сумма средств для реабилитации. Так вот, Союз молодежи включил их в этот проект «Все краски жизни для тебя!» , и уже в течение полугода идет сбор средств.