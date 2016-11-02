Из-за циклона Гиси в Минской области за сутки произошло больше 50 аварий

Новости Беларуси. Центральный регион накрыл циклон «Гиси», принесший сильные осадки и шквалистый ветер.

За ночь в области выпало до 5 сантиметров снега.

Особенно непросто пришлось автолюбителям в первые утренние часы. Ситуация на контроле у губенратора. Семен Шапиро отметил, что оперативные службы не в полной мере обеспечили расчистку дорог: в некоторых районах дорожная техника своевременно не вышла на уборку. И поручил руководителям районов гарантировать безопасность движения.

Между тем транспортного коллапса удалось избежать. Подготовились к сложным погодным условиям и автолюбители, которые позаботились о зимней резине.

Жители области:

Дворы у нас в доме чистят. С колясочкой, конечно, тяжеловато. Не сравнить с тем, что было в те дни. Ну, ничего.

Живу в частном секторе. Пока расчистили машу, дороги, конечно, тяжеловато. Но резина зимняя, поэтому тут особых проблем не было.

У меня работа разъездного характера, поэтому все время под дорожные условия подстраиваюсь, аккуратнее езжу.

Между тем, только за прошедшие сутки в области произошло более 50 ДТП.

Так, на Вилейщине съехал в кювет микроавтобус с пассажирами, которых пришлось освобождать с помощью спецтехники МЧС.

Вероятная причина аварии – гололедица.

Автоинспекторы области работают в усиленном режиме и обращаются к водителям быть особенно внимательными на дороге.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Миноблисполкома:

Водителю необходимо в рамках подготовки своего транспортного средства проверить работоспособность и техническое состояние стеклоомывателей, стеклоочистителей. Чтобы работало отопительное устройство, тривиальные ремни безопасности. Необходимо помнить, что водитель сам должен пристегнуться и пристегнуть всех, кто находится в автомашине.