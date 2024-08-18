Из убыточного в передовое хозяйство – как иранский инвестор спас белорусское предприятие?

По данным Евразийского банка развития, ВВП Беларуси в первой половине 2024 года вырос на 5 % за счет промышленности и сельского хозяйства. В целом валовой внутренний продукт в странах – участницах ЕАБР вырос почти на 5 %. Хотя в прошлом году темпы были скромнее, а давление со стороны западных стран растет. Особенно на Беларусь и Россию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции валятся как из рога изобилия, рикошетом задевая и европейский бизнес, который, казалось бы, на другой стороне баррикад, но санкционная война безжалостная и беспощадная. Ее натиск ощутил на себе и немецкий депутат и предприниматель Йорг Дорнау. На неделе в Германии его оштрафовали на 20 тысяч евро за бизнес в Беларуси.

Эта история началась еще весной, когда СМИ раскопали связи Дорнау с нашей страной. У депутата действительно есть компания, зарегистрированная в Гродненской области еще в 2020 году. Это предприятие на несколько сотен гектаров, которое занимается выращиванием овощей, корнеплодов и бахчевых. По немецким законам депутаты имеют право заниматься бизнесом. В случае с Дорнау, он не уведомил об этом соответствующие органы в срок, за что и получил штраф. Все бы ничего. Но на политика обрушилась лавина критики. В медиа писали, что, мол, немецкого гражданина купил минский режим и все в таком духе. Не хочется подключаться к фантазиям западных журналистов. Им просто не понять, что человек хотел просто заработать, хотя странно, ведь рыночная экономика только такой подход и считает правильным – only бизнес и ничего личного. А на что тогда двойные стандарты? Вот они и пошли в ход. Как там было в известном советском мультфильме...

Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. В случае с Дорнау неправильными оказались земли, которые он начал возделывать, на что в Германии и поспешили указать.

Но давайте пока оставим развитую демократию в покое. У нас и своя демократия, и свои ценности, и свои инвесторы. Белорусские земли действительно привлекают бизнесменов из разных стран. При правильном хозяйском подходе они дают хорошие урожаи, в финансовом плане тоже. Кому подходит белорусский инвестиционный климат, узнала Алеся Иванова.

В прошлом году мы проводили маленький эксперимент. Посадили разные сорта яблони, посмотрим на результат. Немного с акцентом, но вполне на понятном русском языке Араш Хонарджу показывает нам свои владения. Больше 15 лет назад нынешний руководитель «Птицефабрики Велятичи» приехал в Беларусь изучать славянскую культуру. Окончил иняз, после получил юридическое образование. Искал себя в разных сферах, но свое призвание нашел именно в сельском хозяйстве.

Араш Хонарджу, директор ОАО «Птицефабрика Велятичи»:

Мне наши нынешние коллеги, инвесторы предложили работу в Борисовском районе. И я с 2019 года возглавляю «Птицефабрику Велятичи».

Арашу Хонарджу пришлось буквально с колен поднимать убыточное на тот момент предприятие. До прихода иранского инвестора у хозяйства были вопросы буквально во всем. Работать пришлось много и усердно. Прогресс не заставил себя долго ждать. За счет присоединения дополнительных земель площадь пашни птицефабрики выросла до 5 тысяч гектаров. Каждый из которых теперь работает на результат.