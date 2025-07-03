Прямой эфир

Новости по тегу #Араш Хонарджу

Иностранец руководит белорусским хозяйством и снимает об этом блог – он из Ирана
03 июля 2025 15:15

Иностранец руководит белорусским хозяйством и снимает об этом блог – он из Ирана

Из убыточного в передовое хозяйство – как иранский инвестор спас белорусское предприятие?
18 августа 2024 18:53

Из убыточного в передовое хозяйство – как иранский инвестор спас белорусское предприятие?

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством
05 сентября 2021 17:47

Туда едет работать молодёжь, это хороший показатель. Вот почему «Птицефабрика Велятичи» считается перспективным производством