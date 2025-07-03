Новости по тегу #Араш Хонарджу

Об урожае, технике и гостеприимной Беларуси теперь и в соцсетях рассказывает всем Араш Хонарджу. Его блог носит название «Дневник колхозника».
Санкции валятся как из рога изобилия, рикошетом задевая и европейский бизнес, который, казалось бы, на другой стороне баррикад, но санкционная война безжалостная и беспощадная. Ее натиск ощутил на себе и немецкий депутат и предприниматель Йорг Дорнау.
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