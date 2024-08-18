Азарёнок: не случайно фильм «Брат» появился почти одновременно с приходом Президента во власть

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело».

Григорий Азаренок, СТВ:

Кто-то говорит, мы есть то, что мы едим, но так только у диетологов. Но мы же помним базу: не хлебом единым жив человек. На самом деле мы есть еще и то, что мы говорим, то, что мы читаем, и, конечно же, то, что мы смотрим. Здравствуйте, меня зовут Григорий Азаренок, это программа «Слово и дело», и я пришел с вами поговорить. А поговорить я хочу с вами сегодня о кино. Ведь какие-то фильмы становятся веховыми, культовыми, а значит, они что-то очень правильное сказали о человеке и об эпохе. Натолкнули меня на мысли, как это часто бывает, оппоненты нашего богоспасаемого Отечества. Они все пытаются разгадать феномен нашего государства. Найти то зерно, из которого выросло древо, которое они все никак не могут срубить.

«У Беларусі былі неверагодна папулярныя фільмы и серыялы пра бандытаў, знятыя ў Расіі: «Брат», «Брыгада» і ім падобныя. Можна было б сказаць, што гэта засталося ў мінулым, але нядаўні серыял «Слова пацана» кажа аб іншым». Не случайно они начали с фильма «Брат». Действительно, две серии кино про 1990-е, снятые Алексеем Балабановым с Данилой Багровым в главной роли, смотрели все. Только вот, как и принято у этой публики, они соврамши. Это не совсем кино про бандитов. Ведь сериалов про них сняли сотни, если не тысячи. А культовым остался «Брат». Тем не менее попали они верно. Давайте вместе порассуждаем, что же есть такого в этом кино. Балабанов поставил под сомнение легитимность новорусского богатства. Помните, какой там отвратительный герой Моровецкого? Он в первую очередь жалок. Казалось бы, банки, яхты, пароходы. А никчемность. Жалко смотреть. Мелочный, скаредный, туповатый. Напомним, это было в то время, когда Фридман и Авен провозгласили новую теорию социального успеха. Виннеров и лузеров. Если у тебя есть миллион, ты виннер, победитель, ты преуспел, а если нет – лузер, и место твое очень далеко и глубоко. Собчак таких называла анчоусы, а бандеровцы придумали другое определение – ватники. Потому что греться в неотапливаемых домах приходилось именно в тех самых ватниках. Дайте мне ватник, он идет каждому мужику.

Григорий Азаренок:

Ну а где же сейчас эти виннеры Миша Фридман и Петя Авен со всеми их миллиардами? Жалкие, смешные. И как прекрасен таксист, который в сердцах произносит: что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все стали сразу кретины – парадокс. И действительно, еще 10 лет назад была самая читающая в мире нация. А вдруг смотрят Кашперовского, покупают ваучеры и хотят капитализма. А еще «Брат» показывает нам одну некогда забытую истину. За братика надо вписываться. Брать и вписываться. В тот момент, когда был провозглашен абсолютный индивидуализм, когда все повесили на двери по 3-4 замка, а спасение утопающего стало делом самого утопающего, Данила говорит вам: «Я слово свое держу, а ты скажи своим, кто брата тронет – завалю». Брать ствол и вписываться. Помните, батькино «иногда не до законов». Потому что законы люди пишут. Это не истина в последней инстанции. И когда с тобой играют не по закону, а по нормам банды, ты не будешь жалобы писать. Тебе надо брать автомат и выходить. А потом ввести в страну ядерное оружие. Потому что с той стороны зверье. И они не подумают даже о праве, если до горла твоего доберутся. И брата убьют, и тебя.

Мы – сила в этой стране. Батька – сила. А потому сиди тихо и штаны суши. Это тоже из «Брата». Ну и конечно, за 20 лет до крымских и донбасских событий прозвучало и про бандеровцев, и про то, что «Вы еще за Севастополь ответите». Это прям пророчество. Откуда художники знают все это раньше политиков, пусть для всех загадкой останется. А еще кино очень полезное для современного мира постправды. Когда ничего нельзя называть своими именами. Мира Оруэлла. Когда поляки убивают сотни мигрантов и называют это защитой границ. Когда обстреливают мирные города и называют это борьбой за демократию. Когда мужик в стрингах избивает девочек на глазах у всего мира и это считается честным спортом. Вот в этом маразматическом мире «Брат» отвечает на замечание про негра. «Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии – немцы, в Израиле – евреи, а в Африке – негры». Давайте, как Данила Багров, вещи своими именами называть.