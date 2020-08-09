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«Из-под контроля ничего не выйдет». Александр Лукашенко о безопасности граждан во время президентских выборов

09 августа 2020 09:31
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Новости Беларуси. Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет.    

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 9 августа, отвечая на вопросы после голосования на выборах.    

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее.    

По словам Президента, утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам.    

Александр Лукашенко:   
Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны.   

Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах (читать далее).   

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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