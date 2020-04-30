«Из песка торчали детские ручонки». Как фашисты массово уничтожали белорусских детей

В августе 1941 года Ивану Романовскому было всего 4 года. Война не просто лишила его детства, она отобрала самое главное, что есть у любого ребенка – маму. Во время карательной операции немцы убили ее на глазах у малыша.
В августе 1941 года Ивану Романовскому было всего 4 года. Война не просто лишила его детства, она отобрала самое главное, что есть у любого ребенка – маму. Во время карательной операции немцы убили ее на глазах у малыша.
Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:
Все гражданское население Беларуси было поставлено на грань выживания. Но детские судьбы, их трагедии – это особая сторона жизни. Когда я увидел лежащую маму, которую сначала фашист ранил, а потом приходил и ее… В нее стрелял… Со мной происходило что-то такое… Я думал, как я без мамы останусь? Почему они, эти злые люди, так делают? Вот через сердце это все прошло. И иногда это снится. Этого забыть нельзя. Но такую трагедию пережил не один я. Пережили сотни и тысячи детей.
Владимир Павлов, кандидат исторических наук, писатель:
Гитлеровские власти с самого начала заняли жестокую позицию по отношению к детям. Были уничтожены, например, в 42-м году Домачевский детский дом вместе с воспитательницей Грохольской. Были уничтожены еще детские дома – в Корытном, Надеждинский детский дом. В Минске детей, которых расстреляли за убийство Кубе. Еврейские детские дома были уничтожены, которые здесь были недалеко – на Заславской улице, Надеждинской, Слободской переулок.
Иван Романовский:
В сентябре 1942 года были расстреляны 100 детей в Минске. В акции злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Витебского района говорилось: детей, стариков бросила в ров и засыпали живыми. А потом по этим могилам проходили немецкие грузовые машины по несколько раз. В деревне Поликовичи Могилевской области душегубы живыми закопали 60 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет.
На Нюрнбергском процессе говорилось о расстреле 53 детей Домачевского детского дома. Вместе с детьми на место казни поехала их молодая воспитательница – Полина Грохольская. Когда дети почувствовали, что их ожидает, они стали кричать, плакать. Когда фашисты приступили к экзекуции, Полина сказала: «За что?! Это же дети!» Расстреляли и ее. Душегубы даже толком не закопали этих детей. Там были ведь и годовалые дети. Из песка торчали детские ручонки.