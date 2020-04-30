«Из песка торчали детские ручонки». Как фашисты массово уничтожали белорусских детей

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:

Все гражданское население Беларуси было поставлено на грань выживания. Но детские судьбы, их трагедии – это особая сторона жизни. Когда я увидел лежащую маму, которую сначала фашист ранил, а потом приходил и ее… В нее стрелял… Со мной происходило что-то такое… Я думал, как я без мамы останусь? Почему они, эти злые люди, так делают? Вот через сердце это все прошло. И иногда это снится. Этого забыть нельзя. Но такую трагедию пережил не один я. Пережили сотни и тысячи детей.