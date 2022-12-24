«От всего сердца и души». Белорусы привезли гуманитарную помощь на Донбасс

Увидеть все своими глазами. Григорий Азаренок выехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы донести до каждого то, от чего уберегают белорусов. Специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Порошенко, экс-президент Украины:

Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские Вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших Вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дорога на Мариуполь. Еще совсем недавно она была разбита, а сейчас совершенно новое полотно. Это говорит о том, что приходит новая жизнь. И приходит созидание.

Луганская республиканская больница. Белорусы привезли гуманитарную помощь: медикаменты и все, что нужно больным и раненым.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Здесь эта помощь нужна и как никогда необходима. Это был порыв, искренний, благородный, обычных наших граждан. Никто их не заставлял, не было никакой ведомственной разнарядки. Просто люди от всего сердца и всей души откликнулись на призыв помочь нашим братьям.

Александра Соболь, врач-кардиолог Луганской республиканской больницы:

Спасибо большое белорусам, они помогли нам, привезли гуманитарную помощь в виде медикаментов, перевязочного материала, хлоргексидина, пеленок, памперсов. Большое им спасибо! Также они привезли 70 килограммов меда. Это, думаю, большое счастье для наших военнослужащих, спасибо большое.

Анна Тодорова, заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики:

От имени правительства Луганской Народной Республики хочу поблагодарить делегацию из Республики Беларусь за ту помощь и поддержку, которую мы получаем. Сегодня наши лечебные учреждения получили гуманитарную помощь, медикаменты, которые будут использоваться для лечения наших пациентов. Для нас это очень важно, и мы сегодня действительно ощущаем наше славянское единство. Эта помощь и поддержка просто бесценны. Спасибо вам огромное!