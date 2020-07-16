«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:

Будущие железнодорожники обучаются у нас в специально оборудованном центре, который находится по адресу Фрунзе, 9. Этот учебный центр специально подготовлен для обучения ребят. В нем ребята могут изучить все профессии. У нас есть мастерская, которую ребята могут посетить по интересам – моделирование, есть компьютерный класс.