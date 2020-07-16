«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника Детской железной дороги – Светлана Марутко.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника Детской железной дороги – Светлана Марутко.
В Минске открылся 65-й сезон на Детской железной дороге.
Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:
Будущие железнодорожники обучаются у нас в специально оборудованном центре, который находится по адресу Фрунзе, 9. Этот учебный центр специально подготовлен для обучения ребят. В нем ребята могут изучить все профессии. У нас есть мастерская, которую ребята могут посетить по интересам – моделирование, есть компьютерный класс.
На чем тренируются, какие дисциплины изучают?
Светлана Марутко:
На первом году обучения наши ребята изучают «Общий курс железных дорог». На втором и третьем они более углубленно изучают железнодорожные профессии.
В каждом из учебных классов у нас представлено оборудование. Это и тренажер «Неман», на котором работает дежурный по станции, это и симулятор управления локомотивом, на котором ребята учатся управлять локомотивом Детской железной дороги.
Кто может стать учеником центра?
Светлана Марутко:
Мы приглашаем всех учащихся Минска и Минского района. Нашими учащимися могут стать все школьники с 5-го по 7-ой класс. Обучение у нас на Детской железной дороге проходит бесплатно.
Сможет ли выпускник школы стать машинистом настоящего поезда?
Светлана Марутко:
Конечно, наши ребята смогли бы управлять поездом самостоятельно. Но на Детской железной дороге за их управлением следят взрослые. А после обучения в профильных специальных учебных заведениях из них получаются великолепные специалисты.