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«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги

16 июля 2020 11:38
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника Детской железной дороги – Светлана Марутко.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-1

В Минске открылся 65-й сезон на Детской железной дороге.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-4

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-6

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:
Будущие железнодорожники обучаются у нас в специально оборудованном центре, который находится по адресу Фрунзе, 9. Этот учебный центр специально подготовлен для обучения ребят. В нем ребята могут изучить все профессии. У нас есть мастерская, которую ребята могут посетить по интересам – моделирование, есть компьютерный класс.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-9

На чем тренируются, какие дисциплины изучают?

Светлана Марутко:
На первом году обучения наши ребята изучают «Общий курс железных дорог». На втором и третьем они более углубленно изучают железнодорожные профессии.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-12

В каждом из учебных классов у нас представлено оборудование. Это и тренажер «Неман», на котором работает дежурный по станции, это и симулятор управления локомотивом, на котором ребята учатся управлять локомотивом Детской железной дороги.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-15

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-17

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-19

Кто может стать учеником центра?

Светлана Марутко:
Мы приглашаем всех учащихся Минска и Минского района. Нашими учащимися могут стать все школьники с 5-го по 7-ой класс. Обучение у нас на Детской железной дороге проходит бесплатно.

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-22

«Из них получаются великолепные специалисты». Как стать учеником центра Детской железной дороги-24

Сможет ли выпускник школы стать машинистом настоящего поезда?

Светлана Марутко:
Конечно, наши ребята смогли бы управлять поездом самостоятельно. Но на Детской железной дороге за их управлением следят взрослые. А после обучения в профильных специальных учебных заведениях из них получаются великолепные специалисты.

# Белорусская железная дорога # общество # Светлана Марутко

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