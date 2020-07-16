«Одно из значимых нововведений коснётся, возможно, подводной охоты». Что ещё изменится для рыбаков?

Подсекай! Белорусские охотники и рыболовы всегда с большим нетерпением ожидают начала сезона. Такой вид отдыха – это настоящий азарт и постоянная непредсказуемость, начиная от прогноза погоды и заканчивая неожиданными встречами в глуши! Для многих это не просто хобби, а смысл жизни. Выбирая живописное место для ловли и раскладывая удочки, некоторые рыбаки забывают о важных правилах.

Дмитрий Сыроквашка, главный специалист РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Чтобы не навредить природе и не попасться на штраф, рыболовы должны строго соблюдать действующие правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. В первую очередь, необходимо помнить об установленных правилами запретах на лов рыбы. Также не следует забывать про норму вылова – на сегодняшний день она составляет 5 кг на одного рыболова в сутки. Любители скрыться с удочкой от городской суеты должны учитывать не только законы природы, но и рыболовное законодательство Беларуси. С новыми рекомендациями и изменениями жизнь рыбака-любителя станет проще, а у профессионалов появится больше возможностей.

Дмитрий Сыроквашка:

Принято решение разделить правила на два нормативных акта: отдельно для ведения любительского рыболовства и отдельно правила ведения рыболовного хозяйства. Одно из значимых нововведений в правилах коснётся, возможно, подводной охоты. Также в настоящее время активно обсуждается возможность применения при любительском рыболовстве традиционных орудий рыболовства, такие как бучи, топтухи, саки. Пообщаться с друзьями, поделиться новостями у костра, пройти пару километров по чистому лесу – вот романтика охотника. Ведь как говорят профессионалы, тут важен процесс, а не результат. Но главное, не забывать о мерах предосторожности. И это касается не только новичков.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

У нас приближается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь, поэтому, как правило, техника безопасности для этих видов охот – это стрельба по неясно видимой цели запрещена, на шум, шорох. чтобы не было несчастных случаев на охоте. У нас существует такое правило, у всех охотников, что с разряженным оружием всегда нужно обращаться как с заряженным. Лучше разрядиться, чтобы не было падений, каких-то случайных выстрелов и всего прочего. Белорусское общество охотников и рыболовов занимается охраной и воспроизводством различных видов животных и рыб. На своих угодьях они увеличивают популяцию копытных, хищников и птиц. А реки и озера, с помощью ежегодной акции «Чистый водоём», сохраняются для потомков в первозданном виде. Такие мероприятия должны становиться образом жизни белорусов.