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Государственных наград удостоены 45 представителей различных сфер деятельности

27 февраля 2025 16:49
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27 февраля Александр Лукашенко подписал указ о государственных наградах. Высокого признания удостоены 45 представителей различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственных наград удостоены 45 представителей различных сфер деятельности-2

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решимость, проявленные при спасении людей, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью. Госнаградами отмечен труд белорусов, которые внесли значительный личный вклад в реализацию социально-экономической политики, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие производства сельскохозяйственной техники и тракторостроения. Среди удостоенных госнаград также работники гражданской авиации и АПК, торговли и общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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