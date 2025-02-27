Государственных наград удостоены 45 представителей различных сфер деятельности

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решимость, проявленные при спасении людей, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью. Госнаградами отмечен труд белорусов, которые внесли значительный личный вклад в реализацию социально-экономической политики, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие производства сельскохозяйственной техники и тракторостроения. Среди удостоенных госнаград также работники гражданской авиации и АПК, торговли и общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и спорта.